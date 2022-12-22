Іран погрожує Зеленському через промову в Конгресі

Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані в четвер розкритикував заяви Володимира Зеленського про військову підтримку Тегераном Москви у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар Канаані було опубліковано на сайті іранського МЗС.

У ньому стверджується, що Іран "не постачав жодної військової техніки жодній стороні для використання у війні в Україні" та завжди поважав територіальну цілісність усіх країн включно з Україною.

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"Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не є безмежним", – заявив представник іранського МЗС.

Також Канаані порадив українському президенту "винести урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США".

Нагадаємо, у промові перед обома палатами Конгресу глава держави вкотре заявив про військову підтримку Іраном Росії.

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"Коли Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається знищити їх ракетами. Ба більше, Росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці – Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого. Питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз", – сказав він.

Як відомо, Росія останні кілька місяців активно використовувала іранські безпілотники-камікадзе Shahed, видаючи їх за російські дрони "Герань", а також вела переговори з Тегераном про постачання додаткової зброї, насамперед ракет. Крім того, за деякими даними, в окупованій Україні були іранські інструктори, які допомагали російським силам.

США, Європейський Союз і Канада вже запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу Росії, а Україна обговорює можливість розриву дипломатичних відносин з Іраном. Офіційно Москва й Тегеран заперечують звинувачення Заходу.