Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран угрожает Зеленскому из-за речи в Конгрессе

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 15:10
Иран угрожает Зеленскому из-за речи в Конгрессе
фото МИД Ирана

Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани в четверг раскритиковал заявления Владимира Зеленского о военной поддержке Тегераном Москвы в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий Канаани был опубликован на сайте иранского МИД.

В нем утверждается, что Иран "не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне в Украине" и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.

Реклама:

"Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным", - заявил представитель иранского МИД.

Также Канаани посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".

Напомним, в речи перед обеими палатами Конгресса глава государства в очередной раз заявил о военной поддержке Ираном России.

ВИДЕО ДНЯ

"Когда Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, Россия нашла сообщника в этой геноцидной политике - Иран. Иранские убийственные дроны, которые идут в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого. Вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас", - сказал он.

Как известно, Россия последние несколько месяцев активно использовала иранские беспилотники-камикадзе Shahed, выдавая их за российские дроны "Герань", а также вела переговоры с Тегераном о поставках дополнительного оружия, прежде всего ракет. Кроме того, по некоторым данным, в оккупированной Украине были иранские инструкторы, которые помогали российским силам.

США, Европейский Союз и Канада уже ввели санкции против Ирана за военную помощь России, а Украина обсуждает возможность разрыва дипломатических отношений с Ираном. Официально Москва и Тегеран отрицают обвинения Запада.

Темы: ИранЗеленскийоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский по дороге домой из США встретился с Дудой
В Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных в рамках миссии ЕС
Путин заявил, что системы Patriot – старые, и россияне будут "щелкать" их в Украине
Patriot и другие договоренности: Зеленский подвел итоги визита в США
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: