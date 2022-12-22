Зеленський дорогою додому зі США зустрівся з Дудою

Президент Володимир Зеленський, повертаючись із першого з початку повномасштабної війни закордонного візиту до США, провів зустріч із польським візаві Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дорогою додому зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році", – написав Зеленський у Facebook.

Також глава держави подякував Польщі "за незмінну й потужну підтримку".

В Офісі президента додали, що Зеленський і Дуда зустрілися в місті Жешув, де "обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році".

"Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялось, у середу Зеленський прибув до Білого дому, де провів переговори з президентом США Джо Байденом.

На тлі візиту державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 млрд доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Також глава держави виступив перед обома палатами Конгресу США в Вашингтоні, де назвав наступний рік вирішальним у війні з Росією.

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