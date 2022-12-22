Зеленский по дороге домой из США встретился с Дудой

Президент Владимир Зеленский, возвращаясь из первого с начала полномасштабной войны зарубежного визита в США, провел встречу с польским визави Анджеем Дудой.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"По дороге домой встретился с другом Украины - президентом Польши Анджеем Дудой. Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обсудили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействия на международном уровне в 2023 году", - написал Зеленский в Facebook.

Реклама:

В Офисе президента добавили, что Зеленский и Дуда встретились в городе Жешув, где "обсудили стратегические планы на будущее, повестку дня двусторонних отношений и взаимодействия на международном уровне в следующем году".

"Президенты коснулись широкого спектра тем с акцентом на усилении обороноспособности Украинского государства и гуманитарных вопросах, которые чрезвычайно важны, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены уехать из Украины, спасаясь от войны", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в среду Зеленский прибыл в Белый дом, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

На фоне визита государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 млрд долларов, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Также глава государства выступил перед обеими палатами Конгресса США в Вашингтоне, где назвав следующий год решающим в войне с Россией.

Читайте адаптированный перевод эмоционального выступления президента: "2023 год станет решающим в нашей общей войне". Выступление Зеленского в Конгрессе США.