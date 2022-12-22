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У Чехії завершила підготовку перша група українських військових у межах місії ЄС

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 16:50
Фото: iDNES

На полігоні Лібава в Чехії завершила підготовку перша група українських військовослужбовців у межах місії Європейського Союзу EUMAM.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

Як повідомив командувач сухопутних військ чеської армії Роман Нахончик, під час тритижневого курсу підготовки кількасот українських військових відпрацювали базові навички, зокрема стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти.

Програма навчання також передбачала передачу досвіду з планування атаки, оборони або пересування. Нахончик також зазначив, що чеські та українські військовослужбовці обмінюються досвідом ведення реального бою.

"Чеська Республіка підтримує вас. Ви є героями для чеських солдатів і для громадян Чеської Республіки. Воєнний злочинець Путін має бути переможений", – заявила під час візиту на Лібаву міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Очікується, що протягом 2023 року до Чехії прибудуть ще чотири групи українських військовослужбовців чисельністю близько 800 людей, перша з них має почати підготовку вже в січні.

 
Фото: iDNES

Нагадаємо, навчання українських військових у районі Лібави були схвалені чеськими депутатами наприкінці листопада, і вже на початку грудня почались перші навчання.

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Також парламент Чехії підтримав направлення чеських військовослужбовців для тренування українців в інших країнах ЄС. Чехія зможе направити до 55 військовослужбовців для участі у місії ЄС із тренування українських військових.

Навчання проводяться на основі двосторонньої угоди між урядами Чехії та України. У майбутньому, згідно з документами, вони можуть перейти до місії ЄС, яка може повернути Чехії частину витрат, оцінюваних у 975 мільйонів крон (близько $36 млн).

Як відомо, тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовностіМандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.

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Теми: ЧехіяУкраїнаЗбройні силивійна
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