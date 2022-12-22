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В Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных в рамках миссии ЕС

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 16:50
Фото: iDNES

На полигоне Либава в Чехии завершила подготовку первая группа украинских военнослужащих в рамках миссии Европейского Союза EUMAM.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

Как сообщил командующий сухопутных войск чешской армии Роман Нахончик, во время трехнедельного курса подготовки несколько сотен украинских военных отработали базовые навыки, в частности стрельбы из автоматов и вождения боевых машин пехоты.

Программа обучения также предусматривала передачу опыта по планированию атаки, обороны или передвижения. Нахончик также отметил, что чешские и украинские военнослужащие обмениваются опытом ведения реального боя.

"Чешская Республика поддерживает вас. Вы являетесь героями для чешских солдат и для граждан Чешской Республики. Военный преступник Путин должен быть повержен", - заявила во время визита в Либаву министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Ожидается, что в течение 2023 года в Чехию прибудут еще четыре группы украинских военнослужащих численностью около 800 человек, первая из них должна начать подготовку уже в январе.

 
Фото: iDNES

Напомним, обучение украинских военных в районе Либавы были одобрены чешскими депутатами в конце ноября, и уже в начале декабря начались первые учения.

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Также парламент Чехии поддержал направление чешских военнослужащих для тренировки украинцев в других странах ЕС. Чехия сможет направить до 55 военнослужащих для участия в миссии ЕС по тренировке украинских военных.

Учения проводятся на основе двустороннего соглашения между правительствами Чехии и Украины. В будущем, согласно документам, они могут перейти к миссии ЕС, которая может вернуть Чехии часть расходов, оцениваемых в 975 миллионов крон (около $36 млн).

Как известно, тренировочная миссия Европейского союза для военных Вооруженных сил Украины (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности. Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро.

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Темы: ЧехияУкраинаВооруженные силывойна
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