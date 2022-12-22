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У Києві організували акцію "Нетаємний Санта" для військових

Валентина РоманенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 17:42
фото "Армія Inform"

Напередодні новорічних свят у Києві організували акцію "Нетаємний Санта" для українських військових: кожен охочий може передати необхідні речі на передову.

Джерело: "Армія Inform"

Деталі: За словами однієї з організаторок акції - Вікторії -, загалом таких пунктів збору близько п’ятнадцяти. Вони локалізуються не лише в Києві, але й у Львові, Миргороді та Одесі.

Організатори склали спеціальний "вішліст" (список бажань) для військових. "Навіть один батончик чи пара шкарпеток - важливі", зазначає Вікторія.

 

Організаторка розповідає, що українці з будь-яких міст долучаються до цього збору. Ця акція лише почала набирати обертів, проте вже за тиждень на кожній локації можна побачити повні подарункові скриньки.

 

Окрім дорослих, до передсвяткової акції активно долучається і малеча. Дітлахи малюють листівки із привітаннями та побажаннями для наших військових, які обов’язково оберігатимуть їх на передовій.

 

Усі зібрані речі напередодні Нового року капелани відвезуть до підрозділів у прифронтових областях.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Вражає, що люди, які не мають можливостей прийти до цих пунктів - відправляють пакунки поштою. А ті, хто перебуває за кордоном - донатять".

 

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Теми: армія
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