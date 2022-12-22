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В Киеве организовали акцию "Не тайный Санта" для военных

Валентина РоманенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 17:42
фото "Армія Inform"

Накануне новогодних праздников в Киеве организовали акцию "Не тайный Санта" для украинских военных: каждый желающий может передать необходимые вещи на передовую.

Источник: "Армія Inform"

Детали: По словам одной из организаторов акции - Виктории -, всего таких пунктов сбора около пятнадцати. Они локализуются не только в Киеве, но и во Львове, Миргороде и Одессе.

Организаторы составили специальный "уишлист" (список желаний) для военных. "Даже один батончик или пара носков - важны", отмечает Виктория.

 

Организатор рассказывает, что украинцы из любых городов приобщаются к этому сбору. Эта акция только начала набирать обороты, однако уже через неделю на каждой локации можно увидеть полные подарочные ящики.

 

Кроме взрослых, к предпраздничной акции активно приобщается и дети. Дети рисуют открытки с поздравлениями и пожеланиями для наших военных, которые обязательно будут оберегать их на передовой.

 

Все собранные вещи накануне Нового года капелланы отвезут в подразделения в прифронтовых областях.

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Прямая речь: "Поражает, что люди, которые не имеют возможности прийти в эти пункты - отправляют пакеты по почте. А те, кто находится заграницей - донатят".

 

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Темы: армия
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