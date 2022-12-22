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США заявили, що ПВК "Вагнер" купила північнокорейську зброю для війни в Україні

Олена РощінаЧетвер, 22 грудня 2022, 18:06
США заявили, що ПВК Вагнер купила північнокорейську зброю для війни в Україні
Центр ПВК "Вагнер", Санкт-Петербург, фото AFP via Getty Images

Приватна російська військова компанія "Група Вагнера" прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні, що є ознакою розширення ролі групи в цьому конфлікті.

Джерело: "Reuters" із посиланням на високопоставленого представника адміністрації Джо Байдена, який говорив на умовах анонімності, AP News із посиланням на речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі

Пряма мова Кірбі: "Вагнер" шукає по всьому світу постачальників зброї для підтримки своїх військових операцій в Україні. Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкове постачання зброї компанії "Вагнер", яка сплатила за це обладнання. Минулого місяця Північна Корея доставила в Росію ракети та снаряди для використання "Вагнером".

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Деталі: За оцінкою США, яка базується на розвідданих, що мають бути оприлюднені у четвер, кількість матеріалів, доставлених Північною Кореєю, не змінить динаміку бойових дій в Україні. "Але ми занепокоєні тим, що Північна Корея планує доставити більше військової техніки до Вагнера", – сказав офіційний представник Пентагону.

Американські офіційні особи вважають, що постачання зброї Північною Кореєю є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і планують підняти це питання в Радбезі. 

Пхеньян створив балістичні ракети, здатні завдати удару практично по будь-якій точці Землі, а також зброю меншої дальності, кажуть експерти з озброєнь.

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Американський чиновник зазначив, що президент Росії Володимир Путін все частіше звертається до "Групи Вагнера" (Wagner Group, що належить його союзнику Євгену Пригожину, по допомогу в Україні, де російським військам не вдалося повалити владу.

Адміністрація Байдена в середу оприлюднила нові обмеження на експорт технологій для Wagner Group в спробі ще більше придушити поставки підряднику. 

У найближчі тижні будуть введені додаткові санкції проти російської компанії та її групи підтримки в країнах по всьому світу, сказав чиновник.

За його словами, російський бізнесмен Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій "Вагнера" в Україні, але зіткнувся з проблемами при вербуванні росіян для участі в бойових діях в Україні.

За оцінками Сполучених Штатів, "Вагнер" має в Україні 50 000 осіб, у тому числі 10 000 контрактників і 40 000 засуджених, завербованих з російських в'язниць, сказав Кірбі.

Група Вагнера, укомплектована ветеранами російських збройних сил, воювала, зокрема, в Лівії, Сирії, Центральноафриканській Республіці та Малі.

Американська розвідка вказує на те, що "Вагнер" відіграла важливу роль у битві за українське місто Бахмут і зазнала там значних втрат: за останні тижні було вбито близько 1000 бойовиків "Вагнера", більшість із яких були засудженими, сказав посадовець.

Усередині Росії вплив Пригожина розширюється, а "незалежність його групи від російського Міністерства оборони зросла під час війни в Україні", заявив чиновник.

"Протягом місяців російські військові покладаються на "Вагнер" у керівництві бойовими операціями в деяких частинах Донбасу – і в деяких випадках російські військові чиновники фактично підпорядковуються командуванню Вагнера", – сказав чиновник США.

Крім того, Пригожин розкритикував російських генералів та чиновників Міноборони РФ за їхню діяльність в Україні.

"Очевидно, що Вагнер стає центром влади, який конкурує з російським військовим відомством та іншими російськими міністерствами", – сказав співрозмовник "Reuters".

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Теми: КНДРВагнерРосіязброя
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