США заявили, что ЧВК "Вагнер" купила северокорейское оружие для войны в Украине

Частная российская военная компания "Группа Вагнера" приняла партию оружия из Северной Кореи для усиления российских войск в Украине, что является признаком расширения роли группы в этом конфликте.

Источник: "Reuters" со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, который говорил на условиях анонимности, AP News со ссылкой на представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби

Прямая речь Кирби: "Вагнер" ищет по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине. Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании "Вагнер", которая оплатила это оборудование. В прошлом месяце Северная Корея доставила в Россию ракеты и снаряды для использования "Вагнером".

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Детали: По оценке США, которая базируется на разведданных, которые должны быть обнародованы в четверг, количество материалов, доставленных Северной Кореей, не изменит динамику боевых действий в Украине. "Но мы обеспокоены тем, что Северная Корея планирует доставить больше военной техники в Вагнера", – сказал официальный представитель Пентагона.

Американские официальные лица считают, что поставки оружия Северной Кореей являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и планируют поднять этот вопрос в Совбезе.

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Американский чиновник отметил, что президент России Владимир Путин все чаще обращается к "Группе Вагнера" (Wagner Group, принадлежащей его союзнику Евгению Пригожину, за помощью в Украине, где российским войскам не удалось свергнуть власть.

Администрация Байдена в среду обнародовала новые ограничения на экспорт технологий для Wagner Group в попытке еще больше подавить поставки подрядчику.

В ближайшие недели будут введены дополнительные санкции против российской компании и ее группы поддержки в странах по всему миру, сказал чиновник.

По его словам, российский бизнесмен Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций "Вагнера" в Украине, но столкнулся с проблемами при вербовке россиян для участия в боевых действиях в Украине.

По оценкам Соединенных Штатов, "Вагнер" имеет в Украине 50 000 человек, в том числе 10 000 контрактников и 40 000 осужденных, завербованных из российских тюрем, сказал Кирби.

Группа Вагнера, укомплектованная ветеранами российских вооруженных сил, воевала, в частности, в Ливии, Сирии, Центральноафриканской Республике и Мали.

Американская разведка указывает на то, что "Вагнер" сыграла важную роль в битве за украинский город Бахмут и понесла там значительные потери: за последние недели было убито порядка 1000 боевиков "Вагнера", большинство из которых были осужденными, сказал чиновник.

Внутри России влияние Пригожина расширяется, а "независимость его группы от российского Министерства обороны выросла во время войны в Украине", заявил чиновник.

"В течение месяцев российские военные полагаются на "Вагнер" в руководстве боевыми операциями в некоторых частях Донбасса – и в некоторых случаях российские военные чиновники фактически подчиняются командованию Вагнера", – сказал чиновник США.

Кроме того, Пригожин раскритиковал российских генералов и чиновников Минобороны РФ за их деятельность в Украине.

"Очевидно, что Вагнер становится центром власти, который конкурирует с российским военным ведомством и другими российскими министерствами", – сказал собеседник "Reuters".

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