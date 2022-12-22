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У Німеччині затримали працівника спецслужб, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 19:12
ілюстративне фото Getty Images

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни (BND) за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", першим про це написало видання Spiegel, пізніше інформацію підтвердили в німецькій прокуратурі.

Згідно з повідомленням федеральної прокуратури Німеччини, в середу на підставі ордера на арешт, виданого слідчим суддею Федерального Верховного суду 16 грудня, був заарештований громадянин Німеччини Карстена Л.

Стверджується, що чоловік, який працює на Федеральну розвідувальну службу Німеччини, у 2022 році передав російській спецслужбі інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності (про що саме йдеться – не розголошується через державну таємницю).

У четвер обвинувачений постав перед слідчим суддею Федерального Верховного суду, який видав наказ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними Spiegel, Федеральна розвідувальна служба Німеччини дізналась про державну зраду одного зі співробітників та ініціювала службове розслідування. Інцидент там сприймають як дуже серйозний, зазначає видання, і відмовляються розголошувати подробиці.

"Стриманість і розсудливість дуже важливі в цьому конкретному випадку. У випадку з Росією ми маємо справу із суб’єктом по той бік, з безпринципністю та готовністю до застосування насильства якого ми повинні рахуватися", – заявив керівник BND Бруно Каль.

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Як зауважує Spiegel, випадок шпигунства співробітника німецької Служби зовнішньої розвідки на користь Росії – це рідкість, оскільки востаннє подібний інцидент фіксували ще у 2014 році. Тоді був заарештований Маркус Р., який протягом кількох років шпигував на користь американських спецслужб. У 2016 році його засудили до восьми років позбавлення волі.

У серпні, нагадаємо, Федеральна служба захисту конституції Німеччини повідомила, що очікує посилення російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці.

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Теми: НімеччинаРосіяшпигунство
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