В Германии задержали сотрудника спецслужб, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ

Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны (BND) по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Как сообщает "Европейская правда", первым об этом написало издание Spiegel, позже информацию подтвердили в немецкой прокуратуре.

Согласно сообщению федеральной прокуратуры Германии, в среду на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального Верховного суда 16 декабря, был арестован гражданин Германии Карстена Л.

Утверждается, что мужчина, работающий на Федеральную разведывательную службу Германии, в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности (о чем именно идет речь - не разглашается из-за государственной тайны).

В четверг обвиняемый предстал перед следственным судьей Федерального Верховного суда, который издал приказ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии узнала о государственной измене одного из сотрудников и инициировала служебное расследование. Инцидент там воспринимают как очень серьезный, отмечает издание, и отказываются разглашать подробности.

"Сдержанность и благоразумие очень важны в этом конкретном случае. В случае с Россией мы имеем дело с субъектом по ту сторону, с беспринципностью и готовностью к применению насилия которого мы должны считаться", - заявил руководитель BND Бруно Каль.

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Как отмечает Spiegel, случай шпионажа сотрудника немецкой Службы внешней разведки в пользу России - это редкость, поскольку последний раз подобный инцидент фиксировали еще в 2014 году. Тогда был арестован Маркус Р., который в течение нескольких лет шпионил в пользу американских спецслужб. В 2016 году его приговорили к восьми годам лишения свободы.

В августе, напомним, Федеральная служба защиты конституции Германии сообщила, что ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.