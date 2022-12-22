Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии задержали сотрудника спецслужб, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 19:12
иллюстративное фото Getty Images

Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны (BND) по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Как сообщает "Европейская правда", первым об этом написало издание Spiegel, позже информацию подтвердили в немецкой прокуратуре.

Согласно сообщению федеральной прокуратуры Германии, в среду на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального Верховного суда 16 декабря, был арестован гражданин Германии Карстена Л.

Утверждается, что мужчина, работающий на Федеральную разведывательную службу Германии, в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности (о чем именно идет речь - не разглашается из-за государственной тайны).

В четверг обвиняемый предстал перед следственным судьей Федерального Верховного суда, который издал приказ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии узнала о государственной измене одного из сотрудников и инициировала служебное расследование. Инцидент там воспринимают как очень серьезный, отмечает издание, и отказываются разглашать подробности.

"Сдержанность и благоразумие очень важны в этом конкретном случае. В случае с Россией мы имеем дело с субъектом по ту сторону, с беспринципностью и готовностью к применению насилия которого мы должны считаться", - заявил руководитель BND Бруно Каль.

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечает Spiegel, случай шпионажа сотрудника немецкой Службы внешней разведки в пользу России - это редкость, поскольку последний раз подобный инцидент фиксировали еще в 2014 году. Тогда был арестован Маркус Р., который в течение нескольких лет шпионил в пользу американских спецслужб. В 2016 году его приговорили к восьми годам лишения свободы.

В августе, напомним, Федеральная служба защиты конституции Германии сообщила, что ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: ГерманияРосcияшпионаж
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Молдова упростила правила въезда для украинцев

Зеленский рассказал, при каких условиях совершит другие визиты за границу

НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине

Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Труханова допрашивает НАБУ – СМИ

Все новости...
Германия
Германия "принципиально не против" предоставления Украине ЗРК Patriot, но у нее нет запасных систем
В Германии 97-летнюю экс-секретаршу концлагеря признали виновной в убийстве 10 тысяч человек
В Германии заморожены около 5 млрд евро активов из-за санкций против РФ
Последние новости
19:18
Латвия в этом году предотвратила более 3000 попыток обхода санкций ЕС против РФ и Беларуси
18:55
Полиция Парижа применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протест курдов после стрельбы
18:48
МАГАТЭ готовится направить группы на украинские атомные электростанции
18:45
Зимнюю помощь от ООН получили более миллиона украинцев
18:25
Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины
18:22
Россияне перебрасывают на фронт по железной дороге больше личного состава и техники – Генштаб
18:13
"єРобота": правительство выделило еще 400 миллионов на гранты бизнесу
18:04
Кабмин оставляет 13,4% от акциза горючего в общинах на 2023 год
17:55
видеоРазоблачена схема завладения средствами, выделенными на строительство метро в Киеве – полиция
17:48
В Украине продлили карантин через COVID-19
Все новости...