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Росія та Китай почали спільні військово-морські навчання

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 18:35
Росія та Китай почали спільні військово-морські навчання
навчання Росії та Китаю, фото Міноборони РФ

Кораблі військово-морського флоту Росії та Китаю в четвер провели спільні навчання в Східнокитайському морі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як повідомило міністерство оборони Росії, в навчаннях брали участь ракетний крейсер "Варяг", есмінець "Маршал Шапошников" і два корвети Тихоокеанського флоту Росії.

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Китай направив на навчання два есмінці, дизельний підводний човен та ряд інших кораблів. У маневрах також брала участь російська і китайська авіація.

"Основна мета навчань – зміцнення військово-морського співробітництва між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою і підтримання миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", – заявили в російському Міноборони.

Як повідомлялося, навчання Росії та Китаю відбуватиметься 21-27 грудня у Східнокитайському морі, зокрема з пусками ракет та артилерійським вогнем. Такі маневри проводяться щорічно з 2012 року.

ВІДЕО ДНЯ

Військове співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з Росією, тоді як протягом дев’яти місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну займав вичікувальну позицію.

Теми: РосіяКитай
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