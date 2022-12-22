Россия и Китай начали совместные военно-морские учения

Корабли военно-морского флота России и Китая в четверг провели совместные учения в Восточно-Китайском море.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как сообщило министерство обороны России, в учениях участвовали ракетный крейсер "Варяг", эсминец "Маршал Шапошников" и два корвета Тихоокеанского флота России.

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Китай направил на учения два эсминца, дизельную подводную лодку и ряд других кораблей. В маневрах также участвовала российская и китайская авиация.

"Основная цель учений - укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой и поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявили в российском Минобороны.

Как сообщалось, учения России и Китая будут проходить 21-27 декабря в Восточно-Китайском море, в частности с пусками ракет и артиллерийским огнем. Такие маневры проводятся ежегодно с 2012 года.

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Военное сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось после того, как 24 февраля Россия решила начать полномасштабное вторжение в Украину.

Китай отказался критиковать действия Москвы, вместо этого обвинив США и НАТО в провоцировании Кремля, и раскритиковал санкции против России. Россия в свою очередь решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США по Тайваню.

Как сообщалось, лидер Китая Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с Россией, тогда как в течение девяти месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину занимал выжидательную позицию.