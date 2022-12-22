Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Сенат США в четвер затвердив поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема до закону про фінансування американського уряду про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря передати кошти, отримані від заарештованих активів олігархів або інших суб'єктів, що потрапили під санкції, народу України", – прокоментував Грем.

Він додав, що його ініціатива "буде справжньою знахідкою для багатостраждального народу України" і дозволить "полегшити тягар американських платників податків".

Нагадаємо, відповідна поправка була внесена двопартійною групою сенаторів на чолі з демократом Майклом Беннетом та республіканцем Ліндсі Гремом на початку жовтня.

У своєму проєкті сенатори пропонували наділити президента США надзвичайними повноваженнями з цього приводу та запровадити нові процедури, які дозволять конфіскувати активи, набуті злочинним шляхом, і спрямовувати їх на допомогу Україні, строком на три роки, до 2025-го.

Також вони передбачають і судові гарантії поваги до права власності, щоб уникнути звинувачень у свавіллі: сповіщення власника майна та можливість перегляду рішення в судовому порядку, включно з апеляцією.

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Зазначимо, що поправка міститься в законі про бюджетне фінансування на 2023 рік, який містить пакет допомоги Україні та союзникам США в обсязі майже 45 мільярдів доларів і який, як сподівається спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, буде проголосований найближчим часом.

Нагадаємо, що на сьогодні лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.

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