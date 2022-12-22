Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Конгресс США поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 19:51
Конгресс США поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины
Конгресс США, фото Getty Images

Сенат США в четверг утвердил поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма к закону о финансировании американского правительства о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря передать средства, полученные от арестованных активов олигархов или других субъектов, попавших под санкции, народу Украины", - прокомментировал Грэм.

Реклама:

Он добавил, что его инициатива "будет настоящей находкой для многострадального народа Украины" и позволит "облегчить бремя американских налогоплательщиков".

Напомним, соответствующая поправка была внесена двухпартийной группой сенаторов во главе с демократом Майклом Беннетом и республиканцем Линдси Грэмом в начале октября.

В своем проекте сенаторы предлагали наделить президента США чрезвычайными полномочиями по этому поводу и ввести новые процедуры, которые позволят конфисковать активы, приобретенные преступным путем, и направлять их на помощь Украине, сроком на три года, до 2025-го.

ВИДЕО ДНЯ

Также они предусматривают и судебные гарантии уважения права собственности, чтобы избежать обвинений в произволе: извещение владельца имущества и возможность пересмотра решения в судебном порядке, включая апелляцию.

Отметим, что поправка содержится в законе о бюджетном финансировании на 2023 год, который содержит пакет помощи Украине и союзникам США в объеме почти 45 миллиардов долларов и который, как надеется спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, будет проголосован в ближайшее время.

Напомним, что на сегодня только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

Читайте также: Патовая конфискация: почему в США колеблются с передачей Украине активов РФ.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: