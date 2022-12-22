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Конгресс США поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 20:51
Конгресс США, фото Getty Images

Сенат США в четверг утвердил поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма к закону о финансировании американского правительства о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Эта поправка позволит министерству юстиции через государственного секретаря передать средства, полученные от арестованных активов олигархов или других субъектов, попавших под санкции, народу Украины", - прокомментировал Грэм.

Он добавил, что его инициатива "будет настоящей находкой для многострадального народа Украины" и позволит "облегчить бремя американских налогоплательщиков".

Напомним, соответствующая поправка была внесена двухпартийной группой сенаторов во главе с демократом Майклом Беннетом и республиканцем Линдси Грэмом в начале октября.

В своем проекте сенаторы предлагали наделить президента США чрезвычайными полномочиями по этому поводу и ввести новые процедуры, которые позволят конфисковать активы, приобретенные преступным путем, и направлять их на помощь Украине, сроком на три года, до 2025-го.

Также они предусматривают и судебные гарантии уважения права собственности, чтобы избежать обвинений в произволе: извещение владельца имущества и возможность пересмотра решения в судебном порядке, включая апелляцию.

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Отметим, что поправка содержится в законе о бюджетном финансировании на 2023 год, который содержит пакет помощи Украине и союзникам США в объеме почти 45 миллиардов долларов и который, как надеется спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, будет проголосован в ближайшее время.

Напомним, что на сегодня только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

Читайте также: Патовая конфискация: почему в США колеблются с передачей Украине активов РФ.

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Темы: СШАРосcия
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