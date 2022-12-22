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Сенат США проголосував за посилене притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 20:22
Сенат США проголосував за посилене притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ
фото Getty Images

Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон "Про правосуддя для жертв воєнних злочинів", який дозволяє переслідувати воєнних злочинців у Сполучених Штатах незалежно від місця, де були скоєні воєнні злочини, та їхніх жертв.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив співавтор документа, сенатор від Республіканської партії Чак Греслі.

Наразі американське законодавство дозволяє переслідувати людей, які вчиняють воєнні злочини на території США або за кордоном, але тільки якщо жертва або злочинець є громадянином або військовослужбовцем США. А воєнні злочинці, жертвами яких стали неамериканці, не могли бути притягнені до відповідальності навіть після в'їзду в США.

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Закон "Про правосуддя для жертв воєнних злочинів" розширює юрисдикцію щодо воєнних злочинів, включаючи будь-якого воєнного злочинця, який опиняється на території США. Він також подовжує термін давності для воєнних злочинів, виявлених через роки після їх скоєння.

Ухвалення законопроєкту в Сенаті відбулося напередодні виступу президента України Володимира Зеленського на спільному засіданні Конгресу в середу. Тепер документ має бути схвалений у Палаті представників і підписаний президентом США.

Як зазначив генеральний прокурор України Андрій Костін, законопроєкт "закладає правову основу для притягнення до відповідальності усіх, хто скоїв воєнні злочини проти українського народу та виправляє наявні прогалини в американському законодавстві".

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У листопаді посол США з особливих доручень у сфері глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак констатував, що все більше доказів свідчать про систематичні воєнні злочини, які скоюються у кожному українському регіоні, де були розгорнуті російські війська.

Як повідомлялося, Сполучені Штати наразі вивчають ініціативу української сторони стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії під егідою Організації Об’єднаних Націй.

Теми: СШАРосія
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