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Сенат США проголосовал за усиленное привлечение к ответственности военных преступников РФ

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 20:22
Сенат США проголосовал за усиленное привлечение к ответственности военных преступников РФ
фото Getty Images

Сенат Соединенных Штатов принял закон "О правосудии для жертв военных преступлений", который позволяет преследовать военных преступников в Соединенных Штатах независимо от места, где были совершены военные преступления, и их жертв.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил соавтор документа, сенатор от Республиканской партии Чак Гресли.

Сейчас американское законодательство позволяет преследовать людей, которые совершают военные преступления на территории США или за рубежом, но только если жертва или преступник является гражданином или военнослужащим США. А военные преступники, жертвами которых стали неамериканцы, не могли быть привлечены к ответственности даже после въезда в США.

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Закон "О правосудии для жертв военных преступлений" расширяет юрисдикцию в отношении военных преступлений, включая любого военного преступника, который оказывается на территории США. Он также продлевает срок давности для военных преступлений, выявленных спустя годы после их совершения.

Принятие законопроекта в Сенате состоялось накануне выступления президента Украины Владимира Зеленского на совместном заседании Конгресса в среду. Теперь документ должен быть одобрен в Палате представителей и подписан президентом США.

Как отметил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, законопроект "закладывает правовую основу для привлечения к ответственности всех, кто совершил военные преступления против украинского народа и исправляет имеющиеся пробелы в американском законодательстве".

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В ноябре посол США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак констатировал, что все больше доказательств свидетельствуют о систематических военных преступлениях, которые совершаются в каждом украинском регионе, где были развернуты российские войска.

Как сообщалось, Соединенные Штаты сейчас изучают инициативу украинской стороны о создании специального трибунала по преступлению агрессии России под эгидой Организации Объединенных Наций.

Темы: СШАРосcия
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