На Сумщині сигнали тривоги дублюватимуть повідомленнями з автомобілів ДСНС

Із вечора четверга усі сигнали повітряної тривоги на Сумщині будуть супроводжуватися повідомленнями з гучномовців.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "З 22 години 22 грудня на Сумщині усі сигнали тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу.

Вони лунатимуть на вулицях міст області, зі спецавтомобілів ДСНС, з використанням гучномовців.

Прошу не панікувати і з розумінням поставитись до цього. А ще – не ігнорувати сигнали тривоги".