На Сумщині сигнали тривоги дублюватимуть повідомленнями з автомобілів ДСНС
Четвер, 22 грудня 2022, 21:58
Із вечора четверга усі сигнали повітряної тривоги на Сумщині будуть супроводжуватися повідомленнями з гучномовців.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Дослівно: "З 22 години 22 грудня на Сумщині усі сигнали тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу.
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Вони лунатимуть на вулицях міст області, зі спецавтомобілів ДСНС, з використанням гучномовців.
Прошу не панікувати і з розумінням поставитись до цього. А ще – не ігнорувати сигнали тривоги".