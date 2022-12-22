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На Сумщине сигналы тревоги будут дублировать сообщениями из автомобилей ГСЧС

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 21:58
На Сумщине сигналы тревоги будут дублировать сообщениями из автомобилей ГСЧС
иллюстративное фото: Суспільне Тернопіль

С вечера четверга все сигналы воздушной тревоги на Сумщине будут сопровождаться сообщениями из громкоговорителей.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "С 22 часов 22 декабря на Сумщине все сигналы тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе.

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Они будут звучать на улицах городов области, со спецавтомобилей ГСЧС, с использованием громкоговорителей.

Прошу не паниковать и с пониманием отнестись к этому. А еще – не игнорировать сигналы тревоги".

Темы: Сумская областьвоздушная тревога
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