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МЗС Румунії не задоволене ухваленим в Україні "євроінтеграційним" законом про нацменшини

"Європейська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 22:11
МЗС Румунії не задоволене ухваленим в Україні євроінтеграційним законом про нацменшини
Верховна Рада України, фото з Facebook парламенту

Міністерство закордонних справ Румунії в четвер опублікувало заяву у зв’язку з ухваленням Верховною Радою 13 грудня закону "Про національні меншини (спільноти) України", що присутнє серед переліку вимог для подальшого руху Києва в Європейський Союз.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відомстві "висловили жаль" через те, що український парламент ухвалив закон без додаткових консультацій із Венеціанською комісією, а також за відсутності належних консультацій з представниками румунської громади в Україні, як того вимагала румунська сторона.

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"МЗС закликає українську владу вже на цьому етапі провести консультації з Венеціанською комісією та повністю виконати її рекомендації, зважаючи на те, що закон передбачає шестимісячний термін для набуття ним чинності", – ідеться в заяві.

Серед негативних моментів закону, на думку румунського зовнішньополітичного відомства, є нечітко врегульовані питання мови освіти та використання мов національних меншин в офіційно-діловій сфері, а також повноваження центрального органу виконавчої влади, який має реалізовувати відповідну політику, та консультативно-дорадчої ради при ньому.

"Румунія повністю підтримує європейський курс України та розуміє природне прагнення прискорити процес зближення з ЄС, однак звертає увагу на те, що несвоєчасне прискорення законодавчого процесу у цій сфері (нацменшин) суттєво вплинуло на процес консультацій з представниками національних меншин, які мали б бути предметними, до ухвалення закону", – повідомили в румунському МЗС.

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Там додали, що аналіз законопроєкту про нацменшини було передано українській стороні в листі глави відомства Богдана Ауреску на ім'я Дмитра Кулеби, а також буде деталізований у контактах центрального апарату МЗС із посольством України в Бухаресті та посольства Румунії в Києві з українською владою.

Законопроєкт про національні меншини є однією з вимог Європейської комісії для підтвердження руху України до Європейського Союзу. Станом на кінець жовтня українські експерти оцінили виконання цього напрямку в 5 балів із 10.

На початку листопада спікер парламенту Руслан Стефанчук стверджував, що Україна отримала висновок від міжнародних партнерів щодо законопроєкту про національні меншини. Наразі він очікує підпису президента України.

Читайте також: Чи склав парламент іспит від ЄС? Аналіз виконання Україною критеріїв Єврокомісії.

Теми: РумуніянацменшиниВерховна РадаУкраїна
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