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МИД Румынии недоволен принятым в Украине "евроинтеграционным" законом о нацменьшинствах

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 23:11
Верховная Рада Украины, фото из Facebook парламента

Министерство иностранных дел Румынии в четверг опубликовало заявление в связи с принятием Верховной Радой 13 декабря закона "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", что присутствует среди перечня требований для дальнейшего движения Киева в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ведомстве выразили сожаление из-за того, что украинский парламент принял закон без дополнительных консультаций с Венецианской комиссией, а также при отсутствии надлежащих консультаций с представителями румынской общины в Украине, как того требовала румынская сторона.

"МИД призывает украинские власти уже на этом этапе провести консультации с Венецианской комиссией и полностью выполнить ее рекомендации, учитывая то, что закон предусматривает шестимесячный срок для вступления его в силу", - говорится в заявлении.

Среди негативных моментов закона, по мнению румынского внешнеполитического ведомства, являются нечетко урегулированные вопросы языка образования и использования языков национальных меньшинств в официально-деловой сфере, а также полномочия центрального органа исполнительной власти, который должен реализовывать соответствующую политику, и консультативно-совещательного совета при нем.

"Румыния полностью поддерживает европейский курс Украины и понимает естественное стремление ускорить процесс сближения с ЕС, однако обращает внимание на то, что несвоевременное ускорение законодательного процесса в этой сфере (нацменьшинств) существенно повлияло на процесс консультаций с представителями национальных меньшинств, которые должны быть предметными, до принятия закона", - сообщили в румынском МИД.

Там добавили, что анализ законопроекта о нацменьшинствах был передан украинской стороне в письме главы ведомства Богдана Ауреску на имя Дмитрия Кулебы, а также будет детализирован в контактах центрального аппарата МИД с посольством Украины в Бухаресте и посольства Румынии в Киеве с украинской властью.

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Законопроект о национальных меньшинствах является одним из требований Европейской комиссии для подтверждения движения Украины в Европейский Союз. По состоянию на конец октября украинские эксперты оценили выполнение этого направления в 5 баллов из 10.

В начале ноября спикер парламента Руслан Стефанчук утверждал, что Украина получила заключение от международных партнеров по законопроекту о национальных меньшинствах. Сейчас он ожидает подписи президента Украины.

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Темы: РумыниянацменьшинстваВерховная РадаУкраина
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