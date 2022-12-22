Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина отримає кошти зі структурного фонду ЄС, але є умова

Четвер, 22 грудня 2022, 23:19
Прапор Угорщини, Будапешт, фото LightRocket via Getty Images

Європейська комісія в четвер схвалила угоду про партнерство з Угорщиною щодо виділення коштів із Фонду гуртування – одного з п’яти структурних фондів ЄС – у бюджетному періоді 2021-2027 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Угода передбачає "дорожню карту" для покращення адміністративних процедур Угорщини у питаннях прозорості та конкуренції у сфері державних закупівель; запобігання, виявлення та виправлення корупції; шахрайства та конфлікту інтересів; а також розширення можливостей бенефіціарів Політики гуртування та їхніх партнерів.

У Єврокомісії сподіваються, що угода на загальну суму майже 22 мільярди євро на період 2021-2027 років допоможе Угорщині реалізувати такі спільні пріоритети ЄС, як збалансований розвиток громад та справедливий кліматичний і цифровий перехід, водночас підтримуючи інноваційну та інклюзивну соціальну ринкову економіку.

Для виділення більшості коштів із Фонду гуртування ЄС для Будапешта був задіяний так званий механізм обумовленості, який передбачає, що кошти за згаданими програмами можуть бути виділені лише за умови, якщо Угорщина приведе своє законодавство у відповідність до Хартії ЄС про основні права.

Виконавчий орган ЄС пояснив, що угода була схвалена під обіцянку Будапешта вирішити питання незалежності судової влади, дискримінаційний характер так званого закону про заборону "гей-пропаганди" серед дітей, обмеження академічної свободи та права на притулок.

"У цих частинах програм Угорщина наразі не виконує горизонтальну сприятливу умову Хартії ЄС про основні права. Комісія відкрита до подальшого діалогу з Угорщиною і готова до тісної співпраці", – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

ВІДЕО ДНЯ

Рішення Брюсселя посилює виклики для уряду угорського прем'єра Віктора Орбана, який цього року на тлі економічної кризи постав перед безпрецедентними фінансовими проблемами й потребує коштів ЄС для їхнього вирішення.

Нагадаємо, що Угорщині також не погоджувалися надати 7,5 мільярда євро з передбачених для неї коштів ЄС через проблеми з верховенством права, а ще "ковідних" 5,8 мільярда євро на відновлення економіки через пандемію коронавірусу.

Врешті, країни-члени ЄС погодилися знизити обсяг заблокованих коштів до 6,3 млрд, а також затвердили угорський план витрат коштів з "ковідного" фонду - 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через демократичний відкат в країні. Втім, це затвердження відбулося з умовами - Угорщина повинна буде виконати зміни з 27 пунктів у сфері боротьби з корупцією і незалежністю судової системи.

Читайте також: Здолати вічного Орбана: хто допоможе вийти з кризи у відносинах України та Угорщини

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: УгорщинаЄС
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський збирав Ставку: Бачимо перспективи на фронті

Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України

Молдова спростила правила в’їзду для українців

Зеленський розповів, за яких умов здійснить інші візити за кордон

НАБУ: Корупційна схема в Одесі є наймасштабнішою в Україні

Війна і захоплення України: у Росії починають переписувати підручник з історії

Усі новини...
Угорщина
Угорщина не отримає фінансування від ЄС через провал судової реформи
Орбан обіцяє і в 2023 році зберегти свій підхід щодо війни в Україні
Угорщина заморозила російських активів на 870 млн євро, нещодавно було всього 3 тисячі євро
Останні новини
23:24
Білий дім закликав до повного розблокування Лачинського коридору
23:09
Російським провладним медіа заборонили писати будь-що про мобілізацію – ЗМІ
22:38
Медзаклади на окупованих територіях перевантажені пораненими росіянами – Маляр
22:27
У Британії назвали недалекоглядними плани уряду скоротити допомогу українським біженцям
22:21
Зеленський призначив послів у Бахрейні й Перу
22:12
У Литві перші механіки української армії завершили навчання з обслуговування PzH 2000
22:04
Зеленський змінив послів у Латвії й Болгарії
21:44
Скандальний закон про містобудування: Кубраков запросив G7 для моніторингу реформи
21:43
Палата представників США схвалила бюджет із майже $45 млрд для України й союзників
21:40
Торгівля Німеччини з країнами Східної Європи зросла попри війну
Усі новини...