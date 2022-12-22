Угорщина отримає кошти зі структурного фонду ЄС, але є умова

Європейська комісія в четвер схвалила угоду про партнерство з Угорщиною щодо виділення коштів із Фонду гуртування – одного з п’яти структурних фондів ЄС – у бюджетному періоді 2021-2027 років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Угода передбачає "дорожню карту" для покращення адміністративних процедур Угорщини у питаннях прозорості та конкуренції у сфері державних закупівель; запобігання, виявлення та виправлення корупції; шахрайства та конфлікту інтересів; а також розширення можливостей бенефіціарів Політики гуртування та їхніх партнерів.

У Єврокомісії сподіваються, що угода на загальну суму майже 22 мільярди євро на період 2021-2027 років допоможе Угорщині реалізувати такі спільні пріоритети ЄС, як збалансований розвиток громад та справедливий кліматичний і цифровий перехід, водночас підтримуючи інноваційну та інклюзивну соціальну ринкову економіку.

Для виділення більшості коштів із Фонду гуртування ЄС для Будапешта був задіяний так званий механізм обумовленості, який передбачає, що кошти за згаданими програмами можуть бути виділені лише за умови, якщо Угорщина приведе своє законодавство у відповідність до Хартії ЄС про основні права.

Виконавчий орган ЄС пояснив, що угода була схвалена під обіцянку Будапешта вирішити питання незалежності судової влади, дискримінаційний характер так званого закону про заборону "гей-пропаганди" серед дітей, обмеження академічної свободи та права на притулок.

"У цих частинах програм Угорщина наразі не виконує горизонтальну сприятливу умову Хартії ЄС про основні права. Комісія відкрита до подальшого діалогу з Угорщиною і готова до тісної співпраці", – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

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Рішення Брюсселя посилює виклики для уряду угорського прем'єра Віктора Орбана, який цього року на тлі економічної кризи постав перед безпрецедентними фінансовими проблемами й потребує коштів ЄС для їхнього вирішення.

Нагадаємо, що Угорщині також не погоджувалися надати 7,5 мільярда євро з передбачених для неї коштів ЄС через проблеми з верховенством права, а ще "ковідних" 5,8 мільярда євро на відновлення економіки через пандемію коронавірусу.

Врешті, країни-члени ЄС погодилися знизити обсяг заблокованих коштів до 6,3 млрд, а також затвердили угорський план витрат коштів з "ковідного" фонду - 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через демократичний відкат в країні. Втім, це затвердження відбулося з умовами - Угорщина повинна буде виконати зміни з 27 пунктів у сфері боротьби з корупцією і незалежністю судової системи.

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