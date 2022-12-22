Венгрия получит средства из структурного фонда ЕС, но есть условие

Европейская комиссия в четверг одобрила соглашение о партнерстве с Венгрией о выделении средств из Фонда сплочения - одного из пяти структурных фондов ЕС - в бюджетном периоде 2021-2027 годов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Соглашение предусматривает "дорожную карту" для улучшения административных процедур Венгрии в вопросах прозрачности и конкуренции в сфере государственных закупок; предотвращения, выявления и исправления коррупции; мошенничества и конфликта интересов; а также расширение возможностей бенефициаров Политики сплочения и их партнеров.

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В Еврокомиссии надеются, что соглашение на общую сумму почти 22 миллиарда евро на период 2021-2027 годов поможет Венгрии реализовать такие общие приоритеты ЕС, как сбалансированное развитие общин и справедливый климатический и цифровой переход, одновременно поддерживая инновационную и инклюзивную социальную рыночную экономику.

Для выделения большинства средств из Фонда сплочения ЕС для Будапешта был задействован так называемый механизм обусловленности, который предусматривает, что средства по упомянутым программам могут быть выделены только при условии, если Венгрия приведет свое законодательство в соответствие с Хартией ЕС об основных правах.

Исполнительный орган ЕС пояснил, что соглашение было одобрено под обещание Будапешта решить вопрос независимости судебной власти, дискриминационный характер так называемого закона о запрете "гей-пропаганды" среди детей, ограничения академической свободы и права на убежище.

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"В этих частях программ Венгрия пока не выполняет горизонтальное благоприятное условие Хартии ЕС об основных правах. Комиссия открыта к дальнейшему диалогу с Венгрией и готова к тесному сотрудничеству", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Решение Брюсселя усиливает вызовы для правительства венгерского премьера Виктора Орбана, которое в этом году на фоне экономического кризиса предстало перед беспрецедентными финансовыми проблемами и нуждается в средствах ЕС для их решения.

Напомним, что Венгрии также не соглашались предоставить 7,5 миллиарда евро из предусмотренных для нее средств ЕС из-за проблем с верховенством права, а еще "ковидных" 5,8 миллиарда евро на восстановление экономики из-за пандемии коронавируса.

Наконец, страны-члены ЕС согласились снизить объем заблокированных средств до 6,3 млрд, а также утвердили венгерский план расходов средств из "ковидного" фонда - 5,8 млрд евро в грантах, которые задерживали уже полтора года из-за демократического отката в стране. Впрочем, это утверждение произошло с условиями - Венгрия должна будет выполнить изменения из 27 пунктов в сфере борьбы с коррупцией и независимостью судебной системы.

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