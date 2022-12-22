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Заступник Шойгу наживається на будівництві в Маріуполі – фонд Навального

Олена РощінаЧетвер, 22 грудня 2022, 23:50
Маріуполь і будівництво під крилом Тимура Іванова, скриншот

Заступник міністра оборони Російської Федерації Тимур Іванов і його дружина Світлана збагачуються на будівництві в окупованому і зруйнованому українському місті Маріуполі.

Джерело: "Фонд боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального в новому розслідуванні, "Радіо Свобода

Деталі: "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального випустив розслідування про розкішне життя заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова і його дружини Світлани.

Серед інших обов'язків Іванова російські журналісти називають контроль будівництва військових містечок, кадетських училищ, лікарень, дитячих садків, військових аеродромів, космодромів та інших споруд для армії Росії. Серед них головний храм Міністерства оборони РФ.

Займається цим "Військово-будівельна компанія" при Міноборони Росії. 

Тепер вона займається і будівництвом у Маріуполі, який було практично повністю зруйновано під час облоги російською армією навесні цього року.

Влітку проєкт "Радіо Свобода" – "Донбас.Реалії" – писав про "Військово-будівельну компанію" (ВБК), яка перебуває в підпорядкуванні Міністерства оборони Росії і будує об'єкти на його замовлення.

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Зараз у ВБК заявляють про те, що вже звели 12 п'ятиповерхівок у Маріуполі. Про них знімають багато оглядів російські блогери та журналісти.

Із сайту компанії зрозуміло, що вона веде кілька будівництв на окупованій частині Донбасу: це ще й Луганськ, відновлення монумента на Савур-Могилі та прокладення водогону від Ханженківського водосховища на окуповану частину Донецької області. Але саме маріупольське будівництво яскраво висвітлюється в російських ЗМІ.

Навіть на пропагандистських відео російські журналісти не можуть приховати те, що нові будинки оточені руїнами. Хто складе основну кількість мешканців нового комплексу, не згадується. 

"ФБК" встановив, що це будівництво збагачує сім'ю заступника міністра оборони РФ

У матеріалі "Фонду боротьби з корупцією", що ґрунтується на листах із електронної пошти Світлани Іванової, наведено цифри розтрат сім'ї за попередні роки.

Протягом 6 років сім'я заступника міністра міноборони РФ витрачала на квартири, яхти, діаманти, люксові годинники, антикваріат і відпочинок у Сан-Тропе 1300 000 євро на рік за умови офіційного доходу подружжя не більше ніж 250 тисяч рублів на рік, зазначають розслідувачі.

За словами авторів матеріалу, життя не за заявленими статками можливе саме завдяки будівництву. Тепер і в окупованому Маріуполі.

На житлових комплексах Маріуполя, за словами розслідувачів "ФБК", Іванов із партнерами вже заробили понад 17 мільярдів рублів.

У жовтні 2022 року Тимур Іванов потрапив під європейські санкції, а Світлана – ні, оскільки в червні цього ж року вони офіційно розлучилися. 

"Фонд боротьби з корупцією" припускає, що розлучення пов'язане з бажанням вивести з-під санкцій сімейне майно і гроші.

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Теми: РосіяМаріупольвійнабудівництво
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