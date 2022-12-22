Заместитель Шойгу наживается на строительстве в Мариуполе – фонд Навального
Заместитель Шойгу наживается на строительстве в Мариуполе – фонд Навального
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и его жена Светлана обогощаются на строительстве в оккупированном и разрушенном украинском городе Мариуполе.
Источник: "Фонд борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального в новом расследовании, "Радио Свобода"
Детали: "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального выпустил расследование о роскошной жизни заместителя министра обороны России Тимуре Иванове и его жене Светлане.
Среди прочих обязанностей Иванова российские журналисты называют контроль строительства военных городков, кадетских училищ, больниц, детских садов, военных аэродромов, космодромов и других сооружений для армии России. Среди них главный храм Министерства обороны РФ.
Занимается этим "Военно-строительная компания" при Минобороны России.
Теперь она занимается и строительством в Мариуполе, который был практически полностью разрушен во время осады российской армией весной этого года.
Летом проект "Радио Свобода" – "Донбасс.Реалии" – писал о "Военно-строительной компании" (ВСК), которая находится в подчинении Министерства обороны России и строит объекты по его заказу.
Сейчас в ВСК заявляют о том, что уже возвели 12 пятиэтажек в Мариуполе. О них снимают много обзоров российские блогеры и журналисты.
Из сайта компании понятно, что она ведет несколько строек на оккупированной части Донбасса: это еще и Луганск, восстановление монумента на Савур-Могиле и прокладка водопровода от Ханженковского водохранилища на оккупированную часть Донецкой области. Но именно мариупольское строительство ярко освещается в российских СМИ.
Даже на пропагандистских видео российские журналисты не могут спрятать то, что новые дома окружены руинами. Кто составит основное количество жильцов нового комплекса, не упоминается.
"ФБК" установил, что это строительство обогащает семью замминистра обороны РФ
В материале "Фонда борьбы с коррупцией", основанном на письмах из электронной почты Светланы Ивановой, указаны цифры растрат семьи за предыдущие годы.
На протяжении 6 лет семья замминистра минобороны РФ тратила на квартиры, яхты, бриллианты, люксовые часы, антиквариат и отдых в Сан-Тропе 1300 000 евро в год при официальном доходе супругов не более 250 тысяч рублей в год, отмечают расследователи.
По словам авторов материала, жизнь не по средствам возможна именно благодаря строительству. Теперь и в оккупированном Мариуполе.
На жилых комплексах Мариуполя, по словам расследователей "ФБК", Иванов с партнерами уже заработали более 17 миллиардов рублей.
В октябре 2022 года Тимур Иванов попал под европейские санкции, а Светлана – нет, поскольку в июне этого же года они официально развелись.
"Фонд борьбы с коррупцией" допускает, что развод связан с желанием вывести из-под санкций семейное имущество и деньги.