Заместитель Шойгу наживается на строительстве в Мариуполе – фонд Навального

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов и его жена Светлана обогощаются на строительстве в оккупированном и разрушенном украинском городе Мариуполе.

Источник: "Фонд борьбы с коррупцией"​ российского оппозиционера Алексея Навального в новом расследовании, "Радио Свобода"

Детали: "Фонд борьбы с коррупцией"​ Алексея Навального выпустил расследование о роскошной жизни заместителя министра обороны России Тимуре Иванове и его жене Светлане.

Среди прочих обязанностей Иванова российские журналисты называют контроль строительства военных городков, кадетских училищ, больниц, детских садов, военных аэродромов, космодромов и других сооружений для армии России. Среди них главный храм Министерства обороны РФ.

Занимается этим "Военно-строительная компания" при Минобороны России.

Теперь она занимается и строительством в Мариуполе, который был практически полностью разрушен во время осады российской армией весной этого года.

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Летом проект "Радио Свобода" – "Донбасс.Реалии" – писал о "Военно-строительной компании" (ВСК), которая находится в подчинении Министерства обороны России и строит объекты по его заказу.

Сейчас в ВСК заявляют о том, что уже возвели 12 пятиэтажек в Мариуполе. О них снимают много обзоров российские блогеры и журналисты.

Из сайта компании понятно, что она ведет несколько строек на оккупированной части Донбасса: это еще и Луганск, восстановление монумента на Савур-Могиле и прокладка водопровода от Ханженковского водохранилища на оккупированную часть Донецкой области. Но именно мариупольское строительство ярко освещается в российских СМИ.

Даже на пропагандистских видео российские журналисты не могут спрятать то, что новые дома окружены руинами. Кто составит основное количество жильцов нового комплекса, не упоминается.

"ФБК"​ установил, что это строительство обогащает семью замминистра обороны РФ

В материале "Фонда борьбы с коррупцией", основанном на письмах из электронной почты Светланы Ивановой, указаны цифры растрат семьи за предыдущие годы.

На протяжении 6 лет семья замминистра минобороны РФ тратила на квартиры, яхты, бриллианты, люксовые часы, антиквариат и отдых в Сан-Тропе 1300 000 евро в год при официальном доходе супругов не более 250 тысяч рублей в год, отмечают расследователи.

По словам авторов материала, жизнь не по средствам возможна именно благодаря строительству. Теперь и в оккупированном Мариуполе.

На жилых комплексах Мариуполя, по словам расследователей "ФБК", Иванов с партнерами уже заработали более 17 миллиардов рублей.

В октябре 2022 года Тимур Иванов попал под европейские санкции, а Светлана – нет, поскольку в июне этого же года они официально развелись.

"Фонд борьбы с коррупцией" допускает, что развод связан с желанием вывести из-под санкций семейное имущество и деньги.