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США вперше можуть провести навчання українських військових на своїй території – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 01:41
США вперше можуть провести навчання українських військових на своїй території – ЗМІ
PATRIOT MISSILE SYSTEM, ФОТО GETTY IMAGES

Пентагон розглядає можливість проведення навчання українських військових на ракетних системах Patriot на території США, після 24 лютого американці проводили тренування ЗСУ на військових базах країн Європи.

Джерело: видання Politico з посиланням на два джерела у міністерстві оборони США

Деталі: Видання пише, що США вже навчали українських військових користуватися гаубицями M777 та РСЗВ HIMARS. Однак такі тренування проходили у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії.

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Цього разу, пише Politico, Пентагон розглядає можливість провести все або частину навчання ЗСУ експлуатації Patriot на території США, зокрема на військовій базі у штаті Оклахома.

Джерела видання також повідомили, що наразі остаточне рішення щодо місця навчання ще не ухвалене.

Що цьому передувало: Пентагон заявив, що США найближчим часом розпочнуть навчання українських військових на системах Patriot.

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Теми: СШАарміяЗбройні сили
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