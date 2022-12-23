США вперше можуть провести навчання українських військових на своїй території – ЗМІ

Пентагон розглядає можливість проведення навчання українських військових на ракетних системах Patriot на території США, після 24 лютого американці проводили тренування ЗСУ на військових базах країн Європи.

Джерело: видання Politico з посиланням на два джерела у міністерстві оборони США

Деталі: Видання пише, що США вже навчали українських військових користуватися гаубицями M777 та РСЗВ HIMARS. Однак такі тренування проходили у Східній Європі, Німеччині та Великій Британії.

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Цього разу, пише Politico, Пентагон розглядає можливість провести все або частину навчання ЗСУ експлуатації Patriot на території США, зокрема на військовій базі у штаті Оклахома.

Джерела видання також повідомили, що наразі остаточне рішення щодо місця навчання ще не ухвалене.

Що цьому передувало: Пентагон заявив, що США найближчим часом розпочнуть навчання українських військових на системах Patriot.