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США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 01:41
США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории – СМИ
PATRIOT MISSILE SYSTEM, ФОТО GETTY IMAGES

Пентагон рассматривает возможность проведения обучения украинских военных на ракетных системах Patriot на территории США, после 24 февраля американцы проводили тренировки ВСУ на военных базах стран Европы.

Источник: издание Politico со ссылкой на два источника в министерстве обороны США

Детали: Издание пишет, что США уже учили украинских военных пользоваться гаубицами M777 и РСЗО HIMARS. Однако такие тренировки проходили в Восточной Европе, Германии и Великобритании.

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На этот раз, пишет Politico, Пентагон рассматривает возможность провести все или часть обучения ВСУ эксплуатации Patriot на территории США, в частности на военной базе в штате Оклахома.

Источники издания также сообщили, что пока окончательное решение по месту обучения еще не принято.

Что этому предшествовало: Пентагон заявил, что США в ближайшее время начнут обучение украинских военных на системах Patriot.

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Темы: СШАармияВооруженные силы
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