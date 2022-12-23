США впервые могут провести учения украинских военных на своей территории – СМИ

Пентагон рассматривает возможность проведения обучения украинских военных на ракетных системах Patriot на территории США, после 24 февраля американцы проводили тренировки ВСУ на военных базах стран Европы.

Источник: издание Politico со ссылкой на два источника в министерстве обороны США

Детали: Издание пишет, что США уже учили украинских военных пользоваться гаубицами M777 и РСЗО HIMARS. Однако такие тренировки проходили в Восточной Европе, Германии и Великобритании.

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На этот раз, пишет Politico, Пентагон рассматривает возможность провести все или часть обучения ВСУ эксплуатации Patriot на территории США, в частности на военной базе в штате Оклахома.

Источники издания также сообщили, что пока окончательное решение по месту обучения еще не принято.

Что этому предшествовало: Пентагон заявил, что США в ближайшее время начнут обучение украинских военных на системах Patriot.