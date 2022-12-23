Путін хоче зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні – ISW

Аналітики інституту вивчення війни вважають, що російський президент намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну в Україні.

Джерело: звіт ISW

Дослівно: "Путін подвоює зусилля, щоб зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни в Україні. Путін зробив кілька заяв про те, що Росія прагне якнайшвидше закінчити війну, одночасно зазначивши, що РФ не буде нарощувати темпи "спеціальної військової операції", оскільки це призведе до "невиправданих втрат". Обидві заяви є частиною консолідованих зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб виправдати військові зусилля Путіна перед російською внутрішньою аудиторією, яка все більше жертвує собою заради досягнення нереалістичних цілей Кремля".

Деталі: В ISW нагадали, що російські військові не здобули жодної значної перемоги з моменту падіння Лисичанська 3 липня.

"Путін і представники міністерства оборони РФ неодноразово виступали з заявами і пропонували розпливчасті виправдання військових невдач в останні дні, ймовірно, намагаючись применшити наслідки тривалої війни", – йдеться у звіті інституту.

Основні висновки ISW за 22 грудня:

Володимир Путін й надалі відмовлятися ставитись Володимира Зеленського як до рівного і суверенного партнера, що ще раз свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною.

Риторика Путіна є частиною триваючої російської інформаційної операції, яка заперечує легітимність України як суверенної держави.

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