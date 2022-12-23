Путин хочет снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине – ISW

Аналитики института изучения войны считают, что российский президент пытается снять с себя ответственность за затяжную войну в Украине.

Источник: отчет ISW

Дословно: "Путин удваивает усилия, чтобы снять с себя ответственность за ведение затяжной войны в Украине. Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия стремится как можно быстрее закончить войну, одновременно отметив, что РФ не будет наращивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям". Оба заявления являются частью консолидированных усилий Кремля, направленных на то, чтобы оправдать военные усилия Путина перед российской внутренней аудиторией, которая все больше жертвует собой ради достижения нереалистичных целей Кремля".

Детали: В ISW напомнили, что российские военные не получили ни одной значительной победы с момента падения Лисичанска 3 июля.

"Путин и представители министерства обороны РФ неоднократно выступали с заявлениями и предлагали расплывчатые оправдания военных неудач в последние дни, вероятно, пытаясь преуменьшить последствия длительной войны", – говорится в отчете института.

Основные выводы ISW за 22 декабря:

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