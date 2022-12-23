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Росіяни вдарили по школі та лікарні на Харківщині і Донеччині, атакують Луганщину – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 грудня 2022, 10:01
Ілюстративне фото ДСНС

За минулу добу через обстріли російських загарбників у Краматорську на Донеччині було зруйновано будівлю школи-інтернату, а у Вовчанській громаді на Харківщині внаслідок влучань було пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні, в результаті чого 4 працівники отримали поранення.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Донеччина: вночі — обстріли населених пунктів вздовж лінії фронту. На ранок ворог здійснив артилерійський обстріл Авдіївки.

Вчора вдень — ракетний удар по Краматорську. Дві ракети С-300. Одна впала у промисловій зоні, інша — в центрі, зруйнувала будівлю школи-інтернату.

Протягом минулої доби —  обстріли Часового Яру і Бахмута.

По області 7 поранених цивільних за добу.

Харківщина: окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. По Харкову спрацювало ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів.

У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні. Отримали поранення 4 працівників райлікарні, де один чоловік 62 років також отримав поранення.

Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Без жертв.

Залишаться високою мінна небезпека. У Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Носпіталізований, стан середній.

Луганщина: минулої доби підрозділи Збройних сил відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Андріївки, Надії, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву.

Ситуація в області залишається складною.

Чернігівщина: вночі — обстріли із САУ та мінометів біля сіл Гай, Кам’янська Слобода та Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Інформація про втрати на руйнування уточнюється.

Загалом за минулу добу — близько 40 вибухів, обстріли із мінометів та САУ, Новгород-Сіверський район. Без жертв.

Сумщина: вночі — артобстріл (ймовірно САУ, 4 приходи) Середино-Будської міської об’єднаної територіальної громади Шосткинського району.

54 удари наніс ворог по прикордонню протягом дня вчора. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади. Без жертв. Інші наслідки уточнюються.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Кам'янське, Полтавка, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Малинівка, Чарівне, Дорожнянка, Магдалинівка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Червоне, Темирівка, Плавні, Степове, Малі Щербаки.

Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: росіяни знову тероризували Нікопольщину, двічі ударили з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Без жертв.

У Нікополі понівечені кілька приватних будинків, кілька господарських споруд і газогін.

У Марганці наслідки атаки з’ясовуються.

Херсонщина: російські війська продовжують мінометні та артилерійські обстріли цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новодмитрівка, Качкарівка, Інженерне, Львове та Херсон.

Російські загарбники постійно завдають ударів по мікрорайону Острів у Херсоні. Цей мікрорайон є зоною підвищеної небезпеки.

Через удар російської артилерії у Станіславі пошкоджено електромережі та газопроводи. Поранено чоловіка, йому надається медична допомога. Пошкоджено 10 будинків місцевих мешканців.

Загалом на Херсонщині минулої доби через російські обстріли поранено 2 людей, 1 людина загинула.

Також вчора у тимчасово окупованій Каховці в результаті вибуху заживо згорів у службовому автомобілі керівник окупаційної "адміністрації селища Любимівка" Андрій Штепа разом з водієм.

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Теми: регіонивійна
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