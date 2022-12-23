Россияне ударили по школе и больнице на Харьковщине и Донетчине, атакуют Луганщину - ОВА

За минувшие сутки из-за обстрелов российских захватчиков в Краматорске на Донетчине было разрушено здание школы-интерната, а в Волчанской общине на Харьковщине вследствие попаданий был поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы, в результате чего 4 работника получили ранения.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Донетчина: ночью - обстрелы населенных пунктов вдоль линии фронта. На утро враг совершил артиллерийский обстрел Авдеевки.

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Вчера днем - ракетный удар по Краматорску. Две ракеты С-300. Одна упала в промышленной зоне, другая - в центре, разрушила здание школы-интерната.

За прошедшие сутки - обстрелы Часового Яра и Бахмута.

По области 7 раненых гражданских за сутки.

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Харьковщина: оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары. По Харькову сработало ПВО.

Россияне обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов.

В Волчанской общине горели гаражи, в результате попаданий поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы. Получили ранения 4 работника райбольницы, где один мужчина 62 лет также получил ранения.

Обстрелы оккупантов разрушили жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар. Без жертв.

Останутся высокой минная опасность. В Протопоповке Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Носпитализирован, состояние среднее.

Луганщина: за прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Андреевки, Надежды, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Дибровы.

На Купянском направлении враг осуществил огневое поражение неподалеку Новоселовского и Стельмаховки. На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва.

Ситуация в области остается сложной.

Черниговщина: ночью - обстрелы из САУ и минометов возле сел Гай, Каменская Слобода и Михальчина Слобода Новгород-Северской общин. Информация о потерях и разрушениях уточняется.

Всего за минувшие сутки - около 40 взрывов, обстрелы из минометов и САУ, Новгород-Северский район. Без жертв.

Сумщина: ночью - артобстрел (вероятно САУ, 4 прихода) Середино-Будской городской объединенной территориальной общины Шосткинского района.

54 удара нанес враг по пограничникам в течение дня вчера. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская и Зноб-Новгородская общины. Без жертв. Другие последствия уточняются.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Каменское, Полтавка, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Железнодорожное, Малиновка, Волшебное, Дорожнянка, Магдалиновка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Красное, Темировка, Плавни, Степное, Малые Щербаки.

Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина: россияне снова терроризировали Никопольщину, дважды ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Без жертв.

В Никополе изуродованы несколько частных домов, несколько хозяйственных построек и газопровод.

В Марганце последствия атаки выясняются.

Херсонщина: российские войска продолжают минометные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. По информации ГШ ВСУ, огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Новодмитровка, Качкаровка, Инженерное, Львовское и Херсон.

Российские захватчики постоянно наносят удары по микрорайону Остров в Херсоне. Этот микрорайон является зоной повышенной опасности.

Из-за удара российской артиллерии в Станиславе повреждены электросети и газопроводы. Ранен мужчина, ему оказывается медицинская помощь. Повреждены 10 домов местных жителей.

Всего на Херсонщине за прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранены 2 человека, 1 человек погиб.

Также вчера во временно оккупированной Каховке в результате взрыва заживо сгорел в служебном автомобиле руководитель оккупационной "администрации поселка Любимовка" Андрей Штепа вместе с водителем.