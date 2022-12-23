Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Іран планує нарощувати постачання передових озброєнь Росії – голова Моссаду

Олена РощінаП'ятниця, 23 грудня 2022, 10:07

Іран прагне розширити постачання сучасної зброї в Росію, заявив голова ізраїльського розвідувального агентства "Моссад" Давид Барнеа.

Джерело: ізраїльське видання "Вести", "Voice of America" з посиланням на місцеві ЗМІ

Пряма мова Барнеа: "Ми різними каналами застерігаємо про наміри Ірану розширити свій ядерний проєкт і збагачення урану, а також про намір іранського режиму активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону.

Реклама:

Ми не допустимо, щоб у розпорядженні режиму аятолл з'явилася ядерна зброя. Не тільки в найближчі роки, ніколи. Це моє зобов'язання, це зобов'язання Моссада.

Парадоксальним чином навіть зараз на Заході лунають голоси, що закликають до підписання нової ядерної угоди з Іраном. При цьому ігнорується відверта брехня іранської сторони, записана в угоді.

Тегеран не тільки не припиняє, а й посилює спроби вчинення терактів по всьому світу, а ми щодня запобігаємо їм".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Шеф ізраїльської розвідки додав, що організація працює над створенням альянсів із країнами Близького Сходу та іншими мусульманськими державами, з якими Ізраїль досі не налагодив офіційні відносини. 

За його словами, це робиться для того, "щоб наростити міць, яка дасть нам змогу ефективно і потужно протистояти спільним викликам".

У своєму виступі Барнеа також торкнувся взаємодії Тегерана і Москви, насамперед у військовій сфері.

Пряма мова: "Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. При цьому він намагається ховати цю діяльність під завісою секретності".

Деталі: Глава Моссаду Давид Барнеа виступив на церемонії нагородження відмінників служби 22 грудня, в резиденції президента в Єрусалимі.

Незадовго до початку церемонії в резиденції президента відбулася телефонна розмова між лідером Лікуду Беньяміном Нетаніягу і президентом Росії Володимиром Путіним. Ізраїльський лідер висловив стурбованість посиленням зв'язків між Росією та Іраном, зокрема на сирійському напрямку.

Передісторія:

  • Раніше в грудні США висловили тривогу з приводу "повномасштабного оборонного партнерства" між Тегераном і Москвою, яка в лютому вторглася в Україну.
  • У листопаді Тегеран визнав, що відправив безпілотники в Росію, але наполягав, що вони були поставлені до вторгнення.
  • Міністерство закордонних справ Ірану в неділю заявило, що воно не буде "ні від кого домагатися дозволу" на розширення відносин з Росією. "Співпраця між Іраном і Росією в різних галузях, включно з обороною, розширюється в рамках спільних інтересів... і не спрямована проти будь-якої третьої країни", – сказав представник МЗС Ісламської Республіки Насер Канані.
  • Іран та Ізраїль уже багато років ведуть тіньову війну. Ізраїль звинувачує Іран у прагненні отримати ядерну зброю, що Тегеран заперечує.

Читайте також: Замінити "Іскандери" і "Калібри". Які іранські ракети хоче Росія, щоб бомбити українські міста

Теми: ІранРосіязброяІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Іран
Іран "відсудив" у США $330 млн за підготовку перевороту у 1980 році
Співпраця Ірану й Росії у виробництві "Шахедів": The Washington Post знайшло докази
США спонукають Іран перестати продавати Росії дрони – ЗМІ
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: