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Іран планує нарощувати постачання передових озброєнь Росії – голова Моссаду

Олена РощінаП'ятниця, 23 грудня 2022, 11:07

Іран прагне розширити постачання сучасної зброї в Росію, заявив голова ізраїльського розвідувального агентства "Моссад" Давид Барнеа.

Джерело: ізраїльське видання "Вести", "Voice of America" з посиланням на місцеві ЗМІ

Пряма мова Барнеа: "Ми різними каналами застерігаємо про наміри Ірану розширити свій ядерний проєкт і збагачення урану, а також про намір іранського режиму активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону.

Ми не допустимо, щоб у розпорядженні режиму аятолл з'явилася ядерна зброя. Не тільки в найближчі роки, ніколи. Це моє зобов'язання, це зобов'язання Моссада.

Парадоксальним чином навіть зараз на Заході лунають голоси, що закликають до підписання нової ядерної угоди з Іраном. При цьому ігнорується відверта брехня іранської сторони, записана в угоді.

Тегеран не тільки не припиняє, а й посилює спроби вчинення терактів по всьому світу, а ми щодня запобігаємо їм".

Деталі: Шеф ізраїльської розвідки додав, що організація працює над створенням альянсів із країнами Близького Сходу та іншими мусульманськими державами, з якими Ізраїль досі не налагодив офіційні відносини. 

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За його словами, це робиться для того, "щоб наростити міць, яка дасть нам змогу ефективно і потужно протистояти спільним викликам".

У своєму виступі Барнеа також торкнувся взаємодії Тегерана і Москви, насамперед у військовій сфері.

Пряма мова: "Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. При цьому він намагається ховати цю діяльність під завісою секретності".

Деталі: Глава Моссаду Давид Барнеа виступив на церемонії нагородження відмінників служби 22 грудня, в резиденції президента в Єрусалимі.

Незадовго до початку церемонії в резиденції президента відбулася телефонна розмова між лідером Лікуду Беньяміном Нетаніягу і президентом Росії Володимиром Путіним. Ізраїльський лідер висловив стурбованість посиленням зв'язків між Росією та Іраном, зокрема на сирійському напрямку.

Передісторія:

  • Раніше в грудні США висловили тривогу з приводу "повномасштабного оборонного партнерства" між Тегераном і Москвою, яка в лютому вторглася в Україну.
  • У листопаді Тегеран визнав, що відправив безпілотники в Росію, але наполягав, що вони були поставлені до вторгнення.
  • Міністерство закордонних справ Ірану в неділю заявило, що воно не буде "ні від кого домагатися дозволу" на розширення відносин з Росією. "Співпраця між Іраном і Росією в різних галузях, включно з обороною, розширюється в рамках спільних інтересів... і не спрямована проти будь-якої третьої країни", – сказав представник МЗС Ісламської Республіки Насер Канані.
  • Іран та Ізраїль уже багато років ведуть тіньову війну. Ізраїль звинувачує Іран у прагненні отримати ядерну зброю, що Тегеран заперечує.

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Теми: ІранРосіязброяІзраїль
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