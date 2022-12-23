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Иран планирует наращивать поставки передовых вооружений России – глава Моссада

Елена РощинаПятница, 23 декабря 2022, 10:07

Иран стремится расширить поставки современного оружия в Россию, заявил глава израильского разведывательного агентства "Моссад" Давид Барнеа.

Источник: израильское издание "Вести", "Voice of America" со ссылкой на местные СМИ

Прямая речь Барнеа: "Мы по разным каналам предостерегаем о намерениях Ирана расширить свой ядерный проект и обогащение урана, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружественные Израилю мусульманские страны региона.

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Мы не допустим, чтобы в распоряжении режима аятолл появилось ядерное оружие. Не только в ближайшие годы, никогда. Это мое обязательство, это обязательство Моссада.

Парадоксальным образом даже сейчас на Западе раздаются голоса, призывающие к подписанию новой ядерной сделки с Ираном. При этом игнорируется откровенная ложь иранской стороны, записанная в соглашении.

Тегеран не только не прекращает, но и усиливает попытки совершения терактов по всему миру, а мы ежедневно предотвращаем их".

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Детали: Шеф израильской разведки добавил, что организация работает над созданием альянсов со странами Ближнего Востока и другими мусульманскими государствами, с которыми Израиль до сих пор не наладил официальные отношения. 

По его словам это делается для того, "чтобы нарастить мощь, которая позволит нам эффективно и мощно противостоять общим вызовам".

В своем выступлении Барнеа также коснулся взаимодействия Тегерана и Москвы, в первую очередь в военной сфере.

Прямая речь: "Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых систем вооружения России. При этом он пытается прятать эту деятельность под завесой секретности".

Детали: Глава Моссада Давид Барнеа выступил на церемонии награждения отличников службы 22 декабря, в резиденции президента в Иерусалиме.

Незадолго до начала церемонии в резиденции президента состоялся телефонный разговор между лидером Ликуда Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным. Израильский лидер выразил обеспокоенность усилением связей между Россией и Ираном, в том числе на сирийском направлении.

Предыстория:

  • Ранее в декабре США выразили тревогу по поводу "полномасштабного оборонного партнерства" между Тегераном и Москвой, которая в феврале вторглась в Украину.
  • В ноябре Тегеран признал, что отправил беспилотники в Россию, но настаивал, что они были поставлены до вторжения.
  • Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье заявило, что оно не будет "ни от кого добиваться разрешения" на расширение отношений с Россией. "Сотрудничество между Ираном и Россией в различных областях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов... и не направлено против какой-либо третьей страны", – сказал представитель МИД Исламской Республики Насер Канани.
  • Иран и Израиль уже много лет ведут теневую войну. Израиль обвиняет Иран в стремлении получить ядерное оружие, что Тегеран отрицает.

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Темы: ИранРосcияоружиеИзраиль
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