КНДР провела запуск двох балістичних ракет

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в п'ятницю.

Про це повідомили південнокорейські військові, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Ракети випустили з району Сунан в Пхеньяні приблизно о 16:32 за місцевим часом, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

У заяві додається, що дві ракети були запущені у води між Корейським півостровом і Японією.

Японська берегова охорона повідомила, що балістична ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.

Це вже 36-й день у цьому році Північна Корея запускає ракети. Іноді режим Кіма випробовує кілька видів зброї одночасно.

Під керівництвом Кіма КНДР агресивно нарощує ракетні випробування, а американські і південнокорейські експерти попереджають, що Пхеньян може готуватися до ядерного випробування, яке стане першим за останні п'ять років.

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Днями стало відомо, що Пхеньян провів випробування твердопаливного двигуна великої потужності, який, на думку експертів, дозволить йому швидше та мобільніше запускати балістичні ракети.

Також КНДР заявила про випробування супутника-шпигуна.