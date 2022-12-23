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КНДР провела запуск двох балістичних ракет

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 11:35

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в п'ятницю.

Про це повідомили південнокорейські військові, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Ракети випустили з району Сунан в Пхеньяні приблизно о 16:32 за місцевим часом, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї. 

У заяві додається, що дві ракети були запущені у води між Корейським півостровом і Японією.

Японська берегова охорона повідомила, що балістична ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.

Це вже 36-й день у цьому році Північна Корея запускає ракети. Іноді режим Кіма випробовує кілька видів зброї одночасно.

Під керівництвом Кіма КНДР агресивно нарощує ракетні випробування, а американські і південнокорейські експерти попереджають, що Пхеньян може готуватися до ядерного випробування, яке стане першим за останні п'ять років.

ВІДЕО ДНЯ

Днями стало відомо, що Пхеньян провів випробування твердопаливного двигуна великої потужності, який, на думку експертів, дозволить йому швидше та мобільніше запускати балістичні ракети.

Також КНДР заявила про випробування супутника-шпигуна.

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Теми: КНДРПівнічна Кореязброя
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