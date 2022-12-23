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КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 10:35

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в пятницу.

Об этом сообщили южнокорейские военные, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Ракеты выпустили из района Сунан в Пхеньяне примерно в 16:32 по местному времени, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

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В заявлении добавляется, что две ракеты были запущены в воды между Корейским полуостровом и Японией.

Японская береговая охрана сообщила, что баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Это уже 36-й день в этом году Северная Корея запускает ракеты. Иногда режим Кима испытывает несколько видов оружия одновременно.

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Под руководством Кима КНДР агрессивно наращивает ракетные испытания, а американские и южнокорейские эксперты предупреждают, что Пхеньян может готовиться к ядерному испытанию, которое станет первым за последние пять лет.

На днях стало известно, что Пхеньян провел испытания твердотопливного двигателя большой мощности, который, по мнению экспертов, позволит ему быстрее и мобильнее запускать баллистические ракеты.

Также КНДР заявила об испытании спутника-шпиона.

Темы: КНДРСеверная Кореяоружие
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