КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в пятницу.

Об этом сообщили южнокорейские военные, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Ракеты выпустили из района Сунан в Пхеньяне примерно в 16:32 по местному времени, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В заявлении добавляется, что две ракеты были запущены в воды между Корейским полуостровом и Японией.

Японская береговая охрана сообщила, что баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Это уже 36-й день в этом году Северная Корея запускает ракеты. Иногда режим Кима испытывает несколько видов оружия одновременно.

Под руководством Кима КНДР агрессивно наращивает ракетные испытания, а американские и южнокорейские эксперты предупреждают, что Пхеньян может готовиться к ядерному испытанию, которое станет первым за последние пять лет.

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На днях стало известно, что Пхеньян провел испытания твердотопливного двигателя большой мощности, который, по мнению экспертов, позволит ему быстрее и мобильнее запускать баллистические ракеты.

Также КНДР заявила об испытании спутника-шпиона.