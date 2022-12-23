Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 11:35

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в пятницу.

Об этом сообщили южнокорейские военные, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Ракеты выпустили из района Сунан в Пхеньяне примерно в 16:32 по местному времени, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В заявлении добавляется, что две ракеты были запущены в воды между Корейским полуостровом и Японией.

Японская береговая охрана сообщила, что баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Это уже 36-й день в этом году Северная Корея запускает ракеты. Иногда режим Кима испытывает несколько видов оружия одновременно.

Под руководством Кима КНДР агрессивно наращивает ракетные испытания, а американские и южнокорейские эксперты предупреждают, что Пхеньян может готовиться к ядерному испытанию, которое станет первым за последние пять лет.

ВИДЕО ДНЯ

На днях стало известно, что Пхеньян провел испытания твердотопливного двигателя большой мощности, который, по мнению экспертов, позволит ему быстрее и мобильнее запускать баллистические ракеты.

Также КНДР заявила об испытании спутника-шпиона.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: КНДРСеверная Кореяоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе три батальона

Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW

Путин получает искаженную информацию о войне в Украине – СМИ

видеоВ Кемерово горел дом престарелых: погибли 20 человек

В Китае заявили, что не хотят "выбирать между друзьями" Украиной и РФ

Зеленский собирал Ставку: Видим перспективы на фронте

Все новости...
КНДР
В КНДР заявили, что не предлагали боеприпасы России
Глава МИД Британии: Путин обращается за оружием к КНДР, это признак отчаяния
США заявили, что ЧВК "Вагнер" купила северокорейское оружие для войны в Украине
Последние новости
11:23
"Блуп": как звучит ледниковое землетрясение, которое ученые не могли распознать 8 лет
11:17
В Литве отправили на лечение мужчину, который поддерживал агрессию РФ и унижал украинцев
11:02
фотоЛукашенко полетел к Путину
11:00
Германия сворачивает экономическое сотрудничество с Ираном из-за протестов
10:57
Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе три батальона
10:31
Владелец Bloomberg заинтересован в приобретении Wall Street Journal или Washington Post - СМИ
10:18
Потери российской армии достигли 101 430 вояк – Генштаб ВСУ
10:17
Оккупанты убили 5 человек в Херсоне и 2 в Донецкой области - ОВА
10:02
Военный бюджет Британии увеличат более чем на £1 млрд на фоне войны в Украине - СМИ
09:48
Оккупанты похитили 8 украинцев на Херсонщине
Все новости...