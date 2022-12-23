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Прем’єрка Фінляндії у різдвяному привітанні закликала підтримувати Україну

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 11:38

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін у своєму різдвяному зверненні до нації згадала Україну та закликала людей допомагати українцям. 

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Багато українців будуть святкувати це Різдво і проходити зиму без електроенергії, води й опалення, тому що російські снаряди руйнують украаїнські міста й інфраструктуру. Зараз, на Різдво, скрута українців особливо резонує у наших серцях. Ніхто не хотів би мати таке Різдво… Кожен із нас може допомогти у свій спосіб - присвятивши час для допомоги українцям чи внеском у благодійну організацію", - зазначила Санна Марін. 

У зверненні вона визнала, що і для багатьох фінів настали непевні часи через подорожчання товарів і послуг внаслідок процесів, спровокованих війною, та зазначила, що уряд намагається зробити платіжки за енергоресурси менш болючими. 

"Очевидно, що Росія зумисно шантажує Фінляндію та усю Європу питанням постачання енергоресурсів, намагаючись підірвати нашу об’єднану підтримку України. Ми не піддамося на цей тиск і шантаж", - наголошує прем’єрка.

Вона завершує звернення нагадуванням про те, що найтемніший день року вже позаду і починається поступове збільшення світлового дня та наближення весни.

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Теми: ФінляндіяУкраїна
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