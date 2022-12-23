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Премьер Финляндии в рождественском поздравлении призвала поддерживать Украину

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 10:38

Премьер Финляндии Санна Марин в своем рождественском обращении к нации вспомнила Украину и призвала людей помогать украинцам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Многие украинцы будут праздновать это Рождество и проживать зиму без электроэнергии, воды и отопления, потому что российские снаряды разрушают украинские города и инфраструктуру. Сейчас, на Рождество, трудности украинцев особенно резонируют в наших сердцах. Никто не хотел бы иметь такое Рождество... Каждый из нас может помочь по-своему - посвятив время для помощи украинцам или взносом в благотворительную организацию", - отметила Санна Марин.

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В обращении она признала, что и для многих финнов наступили смутные времена из-за подорожания товаров и услуг в результате процессов, спровоцированных войной, и отметила, что правительство пытается сделать платежки за энергоресурсы менее болезненными.

"Очевидно, что Россия умышленно шантажирует Финляндию и всю Европу вопросом поставок энергоресурсов, пытаясь подорвать нашу объединенную поддержку Украины. Мы не поддадимся на это давление и шантаж", - подчеркивает премьер.

Она завершает обращение напоминанием о том, что самый темный день года уже позади и начинается постепенное увеличение светового дня и приближение весны.

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Темы: ФинляндияУкраина
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