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Нідерланди наступного року виділять на підтримку України 2,5 млрд євро

Марія ВівдичП'ятниця, 23 грудня 2022, 11:40

Нідерланди закладають на усі види підтримки України протягом наступного року 2,5 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України. 

"Стільки, скільки Росія продовжуватиме війну проти України, Нідерланди допомагатимуть Україні - військовою, гуманітарною і дипломатичною підтримкою. Ми закладаємо на це 2,5 млрд євро на 2023 рік. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з президентом Володимиром Зеленським", - написав Рютте.

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У доданій прем’єром інфографіці деталізують, що ці кошти охоплюють подальшу військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни Нідерланди надали Україні лише військової допомоги на суму майже 1 мільярд євро.

Серед останнього з гуманітарної допомоги анонсували обладнання та запчастини для подолання наслідків ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Теми: НідерландиУкраїнагрошівійна
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