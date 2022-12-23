Нідерланди наступного року виділять на підтримку України 2,5 млрд євро

Нідерланди закладають на усі види підтримки України протягом наступного року 2,5 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України.

"Стільки, скільки Росія продовжуватиме війну проти України, Нідерланди допомагатимуть Україні - військовою, гуманітарною і дипломатичною підтримкою. Ми закладаємо на це 2,5 млрд євро на 2023 рік. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з президентом Володимиром Зеленським", - написав Рютте.

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У доданій прем’єром інфографіці деталізують, що ці кошти охоплюють подальшу військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни Нідерланди надали Україні лише військової допомоги на суму майже 1 мільярд євро.

Серед останнього з гуманітарної допомоги анонсували обладнання та запчастини для подолання наслідків ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.