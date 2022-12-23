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Нидерланды в следующем году выделят на поддержку Украины 2,5 млрд евро

Мария ВивдичПятница, 23 декабря 2022, 12:40

Нидерланды закладывают на все виды поддержки Украины в течение следующего года 2,5 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер Марк Рютте после телефонного разговора с президентом Украины.

"Столько, сколько Россия будет продолжать войну против Украины, Нидерланды будут помогать Украине - военной, гуманитарной и дипломатической поддержкой. Мы закладываем на это 2,5 млрд евро на 2023 год. Украина может полагаться на Нидерланды. Только что подтвердил это в разговоре с президентом Владимиром Зеленским", - написал Рютте.

В добавленной премьером инфографике детализируют, что эти средства охватывают дальнейшую военную и гуманитарную помощь, помощь с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатическую поддержку и финансирование работы специалистов для расследования военных преступлений.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны Нидерланды предоставили Украине только военной помощи на сумму почти 1 миллиард евро.

Среди последнего из гуманитарной помощи анонсировали оборудование и запчасти для преодоления последствий ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

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Темы: НидерландыУкраинаденьгивойна
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