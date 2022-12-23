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"Комітет 6 січня" опублікував фінальний звіт: рекомендує заборонити Трампу обіймати будь-які посади

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 14:11

Спеціальний комітет Палати представників США із розслідування подій 6 січня 2021 року в Капітолії в четвер опублікував фінальний звіт на 814 сторінках, у якому рекомендує Конгресу розглянути можливість заборонити експрезиденту Дональду Трампу обіймати державні посади через його роль у "підбурюванні до повстання" того дня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

У восьми розділах звіту об'єднані докази, отримані з тисяч документів і понад 1000 інтерв'ю зі свідками. Вони, за задумом, покликані довести, що Трамп заздалегідь планував скасувати затвердження результатів президентських виборів 2020 року в Конгресі й із цією метою тиснув на державних чиновників, міністерство юстиції та власного віцепрезидента Майка Пенса – зрештою, стверджується у звіті, він заохотив своїх прихильників до вчинення насильства.

Усіх причетних до зусиль Трампа й учасників насильницького штурму Капітолія – зокрема адвоката президента Джона Істмана, який і запропонував, як він сам визнавав, незаконний план зі зриву затвердження результатів виборів – "комітет 6 січня" рекомендує суворо покарати.

Зокрема законодавці рекомендують міністерству юстиції США заборонити своїм юристам брати участь у діяльності, пов'язаній з передвиборчою кампанією, "спрямованій на підрив верховенства права та скасування законних виборів".

Інша рекомендація полягає у реформуванні Акту про підрахунок голосів виборців з метою обмежити роль віцепрезидента США в офіційному оголошенні результатів президентських виборів – вона випливає із зусиль Трампа переконати Пенса заблокувати підрахунок голосів колегії виборників 6 січня 2021 року.

Також "комітет 6 січня" пропонує посилити увагу з боку федеральних правоохоронних органів до екстремістських груп, зокрема білих супрематистів і насильницьких антиурядових угруповань, а також оголосити підрахунок голосів виборців Конгресом кожні чотири роки "національною подією особливої важливості", подібно до інавгурацій і звернень про стан справ (State of the Union Address).

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Сам Трамп уже встиг відреагувати на публікацію звіту, звинувативши натомість спікерку Палати представників Ненсі Пелосі в насильницьких діях у Капітолії, й традиційно заявивши про "полювання на відьом".

Зауважимо, що рекомендації "комітету 6 січня" не є обов’язковими до виконання, тим паче що сам комітет найближчими днями припинить роботу, а в січні 2023 року в новому скликанні Конгресу більшість у нижній палаті матиме Республіканська партія, яка не буде продовжувати його діяльність.

Нагадаємо, Конгрес теоретично має повноваження забороняти "обіймати якусь цивільну чи військову посаду в уряді Сполучених Штатів або в будь-якому штаті" на підставі 14-ої поправки до Конституції США щодо будь-кого, хто раніше давав клятву підтримувати Конституцію, але брав участь у "повстанні або заколоті". Відповідна ініціатива вже була внесена демократами у Палаті представників США.

Крім того, "комітет 6 січня" раніше рекомендував міністерству юстиції США висунути чотири кримінальні провадження проти Дональда Трампа.

Читайте більше тут: Конгрес проти Трампа: що загрожує експрезиденту США за роль у штурмі Капітолія.

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Теми: ТрампСША
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