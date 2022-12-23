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"Комитет 6 января" опубликовал финальный отчет: рекомендует запретить Трампу занимать любые должности

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 14:11

Специальный комитет Палаты представителей США по расследованию событий 6 января 2021 года в Капитолии в четверг опубликовал финальный отчет на 814 страницах, в котором рекомендует Конгрессу рассмотреть возможность запретить экс-президенту Дональду Трампу занимать государственные должности из-за его роли в "подстрекательстве к восстанию" в тот день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

В восьми разделах отчета объединены доказательства, полученные из тысяч документов и более 1000 интервью со свидетелями. Они, по замыслу, призваны доказать, что Трамп заранее планировал отменить утверждение результатов президентских выборов 2020 года в Конгрессе и с этой целью давил на государственных чиновников, Министерство юстиции и собственного вице-президента Майка Пенса - в конце концов, утверждается в отчете, он поощрил своих сторонников к совершению насилия.

Всех причастных к усилиям Трампа и участников насильственного штурма Капитолия - в частности адвоката президента Джона Истмана, который и предложил, как он сам признавал, незаконный план по срыву утверждения результатов выборов - "комитет 6 января" рекомендует строго наказать.

В частности законодатели рекомендуют министерству юстиции США запретить своим юристам участвовать в деятельности, связанной с предвыборной кампанией, "направленной на подрыв верховенства права и отмену законных выборов".

Другая рекомендация заключается в реформировании Акта о подсчете голосов избирателей с целью ограничить роль вице-президента США в официальном объявлении результатов президентских выборов - она вытекает из усилий Трампа убедить Пенса заблокировать подсчет голосов коллегии выборщиков 6 января 2021 года.

Также "комитет 6 января" предлагает усилить внимание со стороны федеральных правоохранительных органов к экстремистским группам, в том числе белым супрематистам и насильственным антиправительственным группировкам, а также объявить подсчет голосов избирателей Конгрессом каждые четыре года "национальным событием особой важности", подобно инаугурациям и обращениям о положении дел (State of the Union Address).

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Сам Трамп уже успел отреагировать на публикацию отчета, обвинив взамен спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в насильственных действиях в Капитолии, и традиционно заявив об "охоте на ведьм".

Заметим, что рекомендации "комитета 6 января" не являются обязательными к исполнению, тем более что сам комитет в ближайшие дни прекратит работу, а в январе 2023 года в новом созыве Конгресса большинство в нижней палате будет иметь Республиканская партия, которая не будет продолжать его деятельность.

Напомним, Конгресс теоретически имеет полномочия запрещать "занимать какую-либо гражданскую или военную должность в правительстве Соединенных Штатов или в любом штате" на основании 14-й поправки к Конституции США в отношении любого, кто ранее давал клятву поддерживать Конституцию, но участвовал в "восстании или мятеже". Соответствующая инициатива уже была внесена демократами в Палате представителей США.

Кроме того, "комитет 6 января" ранее рекомендовал министерству юстиции США выдвинуть четыре уголовных производства против Дональда Трампа.

Читайте больше здесь: Конгресс против Трампа: что грозит экс-президенту США за роль в штурме Капитолия.

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Темы: ТрампСША
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