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Не тільки салюти: на Київщині заборонили всю піротехніку

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 15:01
Бенгальський вогонь, фото з Вікі

Оперативний штаб ради оборони Київщині ухвалив рішення про заборону торгівлі та використання піротехнічних засобів, у тому числі бенгальських вогнів та петард, на час дії воєнного стану.

Джерело: пресслужба Київської обласної військової адміністрації

Деталі: Заборона стосується і продажу, і використання. В КОВА уточнили, що йдеться про феєрверки, бенгальські вогні, петарди тощо.

Дослівно: "Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо".

Передісторія: 

  • У травні Київрада заборонила в столиці феєрверки та автівки без глушників. 
  • Голова Київської міської військової адміністрації Олексій Кулеба надав доручення щодо дотримання режиму тиші у Києві.

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Теми: Київська областьвійна
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