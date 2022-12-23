Не тільки салюти: на Київщині заборонили всю піротехніку

Оперативний штаб ради оборони Київщині ухвалив рішення про заборону торгівлі та використання піротехнічних засобів, у тому числі бенгальських вогнів та петард, на час дії воєнного стану.

Джерело: пресслужба Київської обласної військової адміністрації

Деталі: Заборона стосується і продажу, і використання. В КОВА уточнили, що йдеться про феєрверки, бенгальські вогні, петарди тощо.

Дослівно: "Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо".

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