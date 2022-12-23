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Не только салюты: на Киевщине запретили всю пиротехнику

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 декабря 2022, 14:01
Не только салюты: на Киевщине запретили всю пиротехнику
Бенгальский огонь, фото из Вики

Оперативный штаб совета обороны Киевской области принял решение о запрете торговли и использования пиротехнических средств, в том числе бенгальских огней и петард, на время действия военного положения.

Источник: пресс-служба Киевской областной военной администрации

Детали: Запрет касается и продажи, и использования. В КОВА уточнили, что речь идет о фейерверках, бенгальских огнях, петардах и др.

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Дословно: "Решение касается как физических, так и юридических лиц, в частности субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере ресторанного хозяйства, общественного питания, развлекательных заведений и т.д.".

Предыстория: 

  • В мае Киевсовет запретил в столице фейерверки и машины без глушителей. 
  • Глава Киевской городской военной администрации издал указ о соблюдении режима тишины в Киеве.

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Темы: Киевская областьвойна
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