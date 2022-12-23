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У Європі стурбовані покращенням якості кокаїну, готують нові заходи протидії наркоторгівлі

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 14:08

Європейські правоохоронці стурбовані тим, що континент усе більше стає центром виробництва й відвантаження кокаїну, а його чистота стає все вищою, і готуються ухвалити нові заходи для протидії наркоторгівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Згідно зі звітом Європейського центру моніторингу наркотичних засобів та наркозалежності (EMCDDA), "чистота кокаїну мала тенденцію до зростання протягом останнього десятиліття, і в 2020 році досягла рівня, на 40% вищого за показник 2010 року".

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У звіті зазначається, що майже 2,2 мільйона жителів ЄС у віці 15-34 років вживали кокаїн протягом року, що передував дослідженню, а вживання і доступність цього наркотику залишається "високим за історичними мірками".

У 2020 році вживання кокаїну по всій Європі дещо знизилось через спалах коронавірусу, але, за попередніми даними за 2021 рік, уже повернулось до допандемійного рівня.

Керівник EMCDDA Алексіс Гусділ стверджує, що ринок наркотиків в ЄС, зокрема й кокаїну, став "більш різноманітним і динамічним", що "призвело до рекордних рівнів доступності наркотиків, зростання насильства і корупції, а також збільшення проблем зі здоров'ям".

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Правоохоронні органи Європи намагаються вжити заходів для боротьби з наркоторгівлею, насамперед – присутністю мексиканських картелів на чорному ринку наркотиків у ЄС. Та попри масштабні операції останніх місяців нелегальне ввезення наркотиків у Європу триває.

Представник митної служби Бельгії в коментарі Politico повідомив, що 10 січня відомство проведе пресконференцію, щоб оголосити про новий підхід і деталі співпраці з митною адміністрацією Нідерландів у боротьбі з наркоторговцями.

Як повідомлялось, одним із основних шляхів потрапляння наркотиків у Європі є порт Антверпен у Бельгії, де наразі не вистачає потужностей, щоб спалювати весь вилучений кокаїн.

Теми: Європанаркотики
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