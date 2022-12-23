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В Европе обеспокоены улучшением качества кокаина, готовят новые меры противодействия наркоторговле

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 14:08

Европейские правоохранители обеспокоены тем, что континент все больше становится центром производства и отгрузки кокаина, а его чистота становится все выше, и готовятся принять новые меры для противодействия наркоторговле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Согласно отчету Европейского центра мониторинга наркотических средств и наркозависимости (EMCDDA), "чистота кокаина имела тенденцию к росту в течение последнего десятилетия, и в 2020 году достигла уровня, на 40% выше показателя 2010 года".

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В отчете отмечается, что почти 2,2 миллиона жителей ЕС в возрасте 15-34 лет употребляли кокаин в течение года, предшествовавшего исследованию, а употребление и доступность этого наркотика остается "высоким по историческим меркам".

В 2020 году употребление кокаина по всей Европе несколько снизилось из-за вспышки коронавируса, но, по предварительным данным за 2021 год, уже вернулось к допандемийному уровню.

Руководитель EMCDDA Алексис Гусдил утверждает, что рынок наркотиков в ЕС, в том числе и кокаина, стал "более разнообразным и динамичным", что "привело к рекордным уровням доступности наркотиков, росту насилия и коррупции, а также увеличению проблем со здоровьем".

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Правоохранительные органы Европы пытаются принять меры для борьбы с наркоторговлей, прежде всего - присутствием мексиканских картелей на черном рынке наркотиков в ЕС. Но несмотря на масштабные операции последних месяцев нелегальный ввоз наркотиков в Европу продолжается.

Представитель таможенной службы Бельгии в комментарии Politico сообщил, что 10 января ведомство проведет пресс-конференцию, чтобы объявить о новом подходе и детали сотрудничества с таможенной администрацией Нидерландов в борьбе с наркоторговцами.

Как сообщалось, одним из основных путей попадания наркотиков в Европе является порт Антверпен в Бельгии, где не хватает мощностей, чтобы сжигать весь изъятый кокаин.

Темы: Европанаркотики
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