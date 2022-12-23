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Боррель: Іран скоїв "величезну стратегічну помилку", підтримавши РФ у війні проти України

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 15:11

Високий представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив Іран за підтримку Росії у її повномасштабній війні проти України, закликавши іранську владу припинити військову допомогу Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель заявив у п'ятницю за підсумками участі в другій Багдадській конференції зі співпраці та партнерства.

"Тегерану відомо про воєнні злочини Росії, що тривають, спрямовані проти цивільної інфраструктури. Іран робить величезну стратегічну помилку, він обирає хибний шлях і руйнує свій авторитет, коли вдає, що не стає ні на чий бік у цій війні", – сказав головний дипломат ЄС.

Боррель додав, що порушив це питання перед міністром закордонних справ Ірану, і той у відповідь "рішуче заперечив, що Іран надає безпілотники Росії, і стверджував, що такі постачання мали місце лише до нападу Росії" на Україну.

Також топдипломат ЄС закликав іранську владу припинити страти й криваві репресії проти мирних протестувальників.

"Перехід на бік Росії та неприйнятні придушення протестів не можуть залишатися без наслідків. Саме тому минулого тижня Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила нові санкції проти Ірану у відповідь на постачання безпілотників до Росії, а також через порушення прав людини", – нагадав він.

Як відомо, Росія останні кілька місяців активно використовує іранські безпілотники-камікадзе Shahed, видаючи їх за російські дрони "Герань", а також вела переговори з Тегераном про постачання додаткової зброї, насамперед ракет. Крім того, за деякими даними, в окупованій Україні були іранські інструктори, які допомагали російським силам.

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США, Європейський Союз і Канада вже запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу Росії, а Україна обговорює можливість розриву дипломатичних відносин з Іраном. Офіційно Москва й Тегеран заперечують звинувачення Заходу.

Нагадаємо, речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані розкритикував заяви Володимира Зеленського про військову підтримку Тегераном Москви у війні проти України й заявив, що "стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не є безмежним".

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Теми: ІранЄСРосіяУкраїна
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