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Боррель: Иран совершил "огромную стратегическую ошибку", поддержав РФ в войне против Украины

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 14:11

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель осудил Иран за поддержку России в ее полномасштабной войне против Украины, призвав иранские власти прекратить военную помощь Москве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Боррель заявил в пятницу по итогам участия во второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству.

"Тегерану известно о продолжающихся военных преступлениях России, направленных против гражданской инфраструктуры. Иран совершает огромную стратегическую ошибку, он выбирает ложный путь и разрушает свой авторитет, когда делает вид, что не становится ни на чью сторону в этой войне", - сказал главный дипломат ЕС.

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Боррель добавил, что поднял этот вопрос перед министром иностранных дел Ирана, и тот в ответ "решительно отрицал, что Иран предоставляет беспилотники России, и утверждал, что такие поставки имели место только до нападения России" на Украину.

Также топ-дипломат ЕС призвал иранские власти прекратить казни и кровавые репрессии против мирных протестующих.

"Переход на сторону России и неприемлемые подавления протестов не могут оставаться без последствий. Именно поэтому на прошлой неделе Совет министров иностранных дел ЕС принял новые санкции против Ирана в ответ на поставки беспилотников в Россию, а также из-за нарушения прав человека", - напомнил он.

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Как известно, Россия последние несколько месяцев активно использует иранские беспилотники-камикадзе Shahed, выдавая их за российские дроны "Герань", а также вела переговоры с Тегераном о поставках дополнительного оружия, прежде всего ракет. Кроме того, по некоторым данным, в оккупированной Украине были иранские инструкторы, которые помогали российским силам.

США, Европейский Союз и Канада уже ввели санкции против Ирана за военную помощь России, а Украина обсуждает возможность разрыва дипломатических отношений с Ираном. Официально Москва и Тегеран отрицают обвинения Запада.

Напомним, представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани раскритиковал заявления Владимира Зеленского о военной поддержке Тегераном Москвы в войне против Украины и заявил, что "стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным".

Темы: ИранЕСРосcияУкраина
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