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Зеленський оголосив головні завдання дипломатам на наступний рік

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 15:19

Президент України Володимир Зеленський озвучив головні завдання українським дипломатам, які їм слід виконати наступного року.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні до дипломатів у рамках наради послів 23 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Першим завданням президент визначив початок переговорів про вступ України до ЄС.

Другим - підготовку до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів цього саміту для України.

Третім - роботу над оновленими оборонними і безпековими потребами. "Ви маєте працювати постійно над тим, щоб їх задовольнити", - зазначив Зеленський.

Робота над відновленням української енергетики та задоволення потреб України у відновленні після російських ударів, реалізація Fast Recovery Plan визначені як четверте завдання. Для цього президент закликав дипломатів співпрацювати з урядом, офісом, міжнародними організаціями та державами-партнерами.

П’яте завдання - забезпечити нові санкційні пакети проти Росії, щоб держава-терорист, за словами Зеленського, "відчула реальний тиск". 

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Шосте завдання - робота над підтримкою країн трибуналу щодо злочину агресії та відповідальності воєнних злочинців.

Сьоме завдання - допомагати знаходити і блокувати активи Росії та повʼязаних з державою-терористом осіб на території країн перебування. "Ці кошти будуть направлені на відновлення нашої держави. Робіть все, щоб країни, в яких ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний механізм", - сказав Зеленський.

Восьмим завданням президент визначив "підтримку наших людей не просто настільки, наскільки можете, а значно більше".

"Працюйте для того, щоб наші люди повертались в Україну, і щоб всі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, останніми тижнями українські посольства та консульства в європейських країнах пережили хвилю погроз, зокрема, вони отримували пакунки з очима тварин та "поштові бомби".

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Теми: Зеленськийдипломатичні відносини
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