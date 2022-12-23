Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський оголосив головні завдання дипломатам на наступний рік

"Європейська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 14:19

Президент України Володимир Зеленський озвучив головні завдання українським дипломатам, які їм слід виконати наступного року.

Про це глава держави сказав у своєму зверненні до дипломатів у рамках наради послів 23 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Першим завданням президент визначив початок переговорів про вступ України до ЄС.

Реклама:

Другим - підготовку до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів цього саміту для України.

Третім - роботу над оновленими оборонними і безпековими потребами. "Ви маєте працювати постійно над тим, щоб їх задовольнити", - зазначив Зеленський.

Робота над відновленням української енергетики та задоволення потреб України у відновленні після російських ударів, реалізація Fast Recovery Plan визначені як четверте завдання. Для цього президент закликав дипломатів співпрацювати з урядом, офісом, міжнародними організаціями та державами-партнерами.

ВІДЕО ДНЯ

П’яте завдання - забезпечити нові санкційні пакети проти Росії, щоб держава-терорист, за словами Зеленського, "відчула реальний тиск". 

Шосте завдання - робота над підтримкою країн трибуналу щодо злочину агресії та відповідальності воєнних злочинців.

Сьоме завдання - допомагати знаходити і блокувати активи Росії та повʼязаних з державою-терористом осіб на території країн перебування. "Ці кошти будуть направлені на відновлення нашої держави. Робіть все, щоб країни, в яких ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний механізм", - сказав Зеленський.

Восьмим завданням президент визначив "підтримку наших людей не просто настільки, наскільки можете, а значно більше".

"Працюйте для того, щоб наші люди повертались в Україну, і щоб всі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, останніми тижнями українські посольства та консульства в європейських країнах пережили хвилю погроз, зокрема, вони отримували пакунки з очима тварин та "поштові бомби".

Теми: Зеленськийдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: