Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский объявил главные задачи дипломатам на следующий год

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 15:19

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные задачи украинским дипломатам, которые им следует выполнить в следующем году.

Об этом глава государства сказал в своем обращении к дипломатам в рамках совещания послов 23 декабря, сообщает "Европейская правда".

Первой задачей президент определил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Второй - подготовку к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины.

Третьей - работу над обновленными потребностями в сфере обороны и безопасности. "Вы должны постоянно работать над тем, чтобы их удовлетворить", - отметил Зеленский.

Работа над восстановлением украинской энергетики и удовлетворением потребностей Украины в восстановлении после российских ударов, реализация Fast Recovery Plan определены как четвертая задача. Для этого президент призвал дипломатов сотрудничать с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами.

Пятая задача - обеспечить новые санкционные пакеты против России, чтобы государство-террорист, по словам Зеленского, "почувствовало реальное давление".

ВИДЕО ДНЯ

Шестая задача - работа над поддержкой стран трибунала по преступлению агрессии и ответственности военных преступников.

Седьмая задача - помогать находить и блокировать активы России и связанных с государством-террористом лиц на территории стран пребывания. "Эти средства будут направлены на восстановление нашего государства. Делайте все, чтобы страны, в которых вы работаете, помогали строить соответствующий компенсационный механизм", - сказал Зеленский.

Восьмой задачей президент определил "поддержку наших людей не просто настолько, насколько можете, а значительно больше".

"Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в Украину, и чтобы все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены. Украинская идентичность, украинские культурные, образовательные, информационные и социальные потребности должны быть удовлетворены", - отметил Зеленский.

Напомним, в последние недели украинские посольства и консульства в европейских странах пережили волну угроз, в частности, они получали пакеты с глазами животных и "почтовые бомбы".

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Зеленскийдипломатические отношения
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, обновлено от 11:58Россияне обстреляли центр Херсона: 8 погибших, более полусотни раненых

Иран пока отказывается поставлять России ракеты – Буданов

Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе три батальона

Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW

Путин получает искаженную информацию о войне в Украине – СМИ

видеоВ Кемерово горел дом престарелых: погибли 20 человек

Все новости...
Зеленский
Зеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета
В феврале команда Зеленского представит мирный план – СМИ
Patriot и другие договоренности: Зеленский подвел итоги визита в США
Последние новости
14:56
Харьковский драмтеатр не будет носить имя Пушкина – решение облсовета
14:51
За сутки в районе Бахмута россияне потеряли 90 человек убитыми и 100 ранеными – ВСУ
14:50
видеоКак Россия атакует нашу банковскую систему и чем отвечает Украина
14:27
Посол США осудила российский обстрел Херсона
14:26
Несколько городов в Нидерландах выключили рождественские огни в знак солидарности с Украиной
14:23
Андрей Любка купил 100 машину для ВСУ за деньги Андруховича
14:19
Пытали бойцов АТО: четверо российских военных получили по 11 лет тюрьмы
14:09
Россияне вывели в Черное море 3 носителя "Калибров", всего 20 ракет – ВМС
13:59
Президент Эстонии: Это - война Путина, но россияне должны выбрать, на чьей они стороне
13:56
Венгрия вводит налог на сверхприбыль фармкомпаний из-за заблокированной помощи ЕС
Все новости...