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Зеленский объявил главные задачи дипломатам на следующий год

"Европейская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 14:19

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные задачи украинским дипломатам, которые им следует выполнить в следующем году.

Об этом глава государства сказал в своем обращении к дипломатам в рамках совещания послов 23 декабря, сообщает "Европейская правда".

Первой задачей президент определил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Второй - подготовку к запланированному саммиту НАТО и обеспечение конкретных результатов этого саммита для Украины.

Третьей - работу над обновленными потребностями в сфере обороны и безопасности. "Вы должны постоянно работать над тем, чтобы их удовлетворить", - отметил Зеленский.

Работа над восстановлением украинской энергетики и удовлетворением потребностей Украины в восстановлении после российских ударов, реализация Fast Recovery Plan определены как четвертая задача. Для этого президент призвал дипломатов сотрудничать с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами.

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Пятая задача - обеспечить новые санкционные пакеты против России, чтобы государство-террорист, по словам Зеленского, "почувствовало реальное давление".

Шестая задача - работа над поддержкой стран трибунала по преступлению агрессии и ответственности военных преступников.

Седьмая задача - помогать находить и блокировать активы России и связанных с государством-террористом лиц на территории стран пребывания. "Эти средства будут направлены на восстановление нашего государства. Делайте все, чтобы страны, в которых вы работаете, помогали строить соответствующий компенсационный механизм", - сказал Зеленский.

Восьмой задачей президент определил "поддержку наших людей не просто настолько, насколько можете, а значительно больше".

"Работайте для того, чтобы наши люди возвращались в Украину, и чтобы все их права и законные интересы в странах пребывания были удовлетворены. Украинская идентичность, украинские культурные, образовательные, информационные и социальные потребности должны быть удовлетворены", - отметил Зеленский.

Напомним, в последние недели украинские посольства и консульства в европейских странах пережили волну угроз, в частности, они получали пакеты с глазами животных и "почтовые бомбы".

Темы: Зеленскийдипломатические отношения
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